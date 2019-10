Il est l’un des meilleurs latéraux du cham-pionnat français, et surtout, l’un des joueurs à la valeur marchande la plus élevée de l’OGC Nice. Mais Youcef Attal n’est pas à vendre. Ou du moins pas encore. Invité jeudi soir de Breaking Foot sur RMC, le président du club azuréen Jean-Pierre Rivère a assuré que le latéral algérien de 23 ans ne s’en ira pas durant le mercato hivernal. « Non, il ne partira pas cet hiver. Et je vais même vous dire, il n’est pas prévu qu’il parte l’été prochain, ajoute le dirigeant. Notre objectif est de prendre des jeunes talentueux, de les faire grandir, de les faire progresser. Et sans manquer de respect à personne, ce n’est pas pour les vendre à Newcastle ou des clubs comme ça, non, on les garde chez nous. Après, si un jour des clubs comme le Real Madrid ou le Bayern viennent, alors oui il sera difficile de les retenir. Mais notre objectif n’est pas de faire du trading de joueurs. » Attal va rester, donc, et d’autres joueurs pourraient arriver en janvier. Mais rien n’est sûr. « Le mercato d’hiver, indique Rivère, est un mercato particulier, pour faire faire des ajustements. Si il y a des opportunités on les saisira, mais notre vrai mercato, je pense que ça sera l’été prochain. L’hiver, ce n’est pas simple, ce sont souvent des joueurs en échec dans leurs clubs... Donc si on peut compléter l’équipe cet hiver on le fera, mais encore une fois ce n’est pas simple. » Par ailleurs, Attal continue d’impressionner dans le championnat français. Et ce nouvel exercice part sur les mêmes bases puisque l’Algérien a déjà participé à 7 matchs et inscrit 1 but. Mais le latéral droit, devenu ailier à Nice depuis le début de la saison, s’est fait remarquer lors du derby face à l’AS Monaco, le 24 septembre dernier (3-1, 7e journée). En effet, l’Aiglon a été flashé à 36,6 km/h lors d’un sprint, ce qui en fait le joueur le plus rapide du championnat de France indique les relevés de STATS Perform de la LFP. Quand on sait, par exemple, que Kingsley Coman détient le record de Bundesliga avec 35,7 km/h, la performance du champion d’Afrique 2019 n’est pas à minimiser par rapport au résident du CIO, Thomas Bach. Les Jeux mondiaux de plage se sont déroulés à Doha du 11 au 16 octobre. Ils ont réuni près de 1240 athlètes venus de 97 pays et qui se sont disputé 350 médailles dans 14 disciplines.