L'attaquant ivoirien ferait partie de la liste des joueurs observés par le leader de la Série A pour cet hiver. Selon le Sun, Wilfried Zaha intéresserait le Milan AC, qui cherche à renforcer son attaque pour accompagner Zlatan Ibrahimovic, 39 ans au compteur et actuellement blessé au mollet. Désireux de quitter Crystal Palace l'été dernier, l'Ivoirien de 28 ans pourrait trouver preneur cet hiver, en Italie. Mais Wilfried Zaha, 8 buts cette saison en Premier League, n'est pas le seul joueur offensif observé par le Milan AC: Florian Thauvin (OM), Alejandro Gomez (Atalanta) ou encore Fernando Llorente (Naples) le sont également, avec des situations différentes (le Marseillais sera libre en 2021, l'Argentin et l'Espagnol ne seront pas retenus cet hiver). En effet, il n'est pas sûr que les Eagles veuillent se séparer de Wilfried Zaha, lequel est lié au club anglais par un contrat de 2 ans et demi (2023).