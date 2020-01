La sélection nationale de handball a pris le meilleur sur le Congo (31-25), en match comptant pour la seconde journée (groupe D) de la coupe d’Afrique des nations, vendredi à Radès (Tunisie), et ce, après la balade de santé réalisée la veille face à la Zambie (34-9). Cette deuxième sortie en terre tunisienne a été un peu plus compliquée à gérer pour les capés d’Alain Portes. En dépit de sa supériorité sur le papier, l’Algérie a mis du temps pour s’affirmer dans cette rencontre. Même si la victoire n’a pas échappé à ses protégés, l’entraîneur national n’a pas été pleinement satisfait du rendement de son équipe. « On a fait vingt minutes en première mi-temps excellentes, après les joueurs se sont relâchés. Ils ont manqué de rigueur, ils étaient moins agressifs en défense et moins précis en attaque. Ils ont également perdu des ballons de manière un peu stupide ce qui a permis à l’adversaire de reprendre confiance », a regretté Portes. Et d’ajouter : « Ce comportement peut être acceptable face au Congo, mais face au Maroc il ne faudra pas rééditer les mêmes erreurs ». A l’image de l’Algérie, le Maroc a réussi lui aussi à s’extirper de la phase de poules grâce à son second succès enregistré, à Hammamet, contre la Zambie (39-12). Les acteurs de cette 24e édition de la CAN ont profité, hier, d’une journée de repos avant de reprendre la compétition aujourd’hui. Algériens et Marocains, coleaders du groupe D (4 pts), vont se rencontrer dans un derby maghrébin (14h), prometteur, dont l’enjeu principal sera de terminer en tête de la poule. A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la poule MII. Les résultats des équipes issues du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte.