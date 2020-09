La sélection algérienne de handball, de nouveau qualifiée à une phase finale de Championnat du monde après 6 ans d'absence, «espère réussir une participation honorable» au Mondial-2021 qui se déroulera du 13 au 31 janvier en Egypte, a indiqué le sélectionneur Alain Portes. «La concurrence sera probablement très rude, surtout pour la sélection algérienne, qui n'a plus pris part à ce rendez-vous planétaire depuis 6 ans. Mais nous sommes très fiers de figurer parmi les actuelles meilleures nations du monde et nous sommes déterminés à réussir une participation honorable», a-t-il déclaré au site officiel du tournoi. Commentant le tirage au sort, le technicien en question dira: «Il nous a placés dans un groupe difficile, notamment en présence du Portugal et de l'Islande. C'est donc pour cela que nous sommes déterminés à faire le maximum pour remporter notre premier match contre le Maroc, avant d'essayer de créer la surprise lors des duels suivants.» Portes regrette le fait que la pandémie de coronavirus ait freiné l'élan de son équipe. Un retard avéré sur le plan de la préparation, que Portes espère compenser en comptant essentiellement sur des joueurs expérimentés, tout en injectant un peu de sang neuf au groupe. Toujours dans la même perspective et pour bien peaufiner la préparation de ce Mondial-2021, l'EN disputera quelques matchs amicaux en Tunisie et en Pologne. Pour la première fois de l'histoire, le Championnat du monde de handball sera marqué par la présence de 32 nations et, selon Portes, «l'Algérie s'est fixé comme objectif de passer au deuxième tour, ou tout au moins, décrocher le meilleur classement possible». Le technicien français a conclu en assurant que l'Algérie essayera de se préparer du mieux qu'elle peut, pour réussir une participation honorable. «Les joueurs sont parfaitement conscients de ce qui les attend et ils sont motivés. Mais ils ont besoin de se sentir en confiance et c'est pour cela qu'ils doivent être soutenus, particulièrement sur le plan psychologique», a préconisé Portes, à désormais quelques mois du coup d'envoi de la phase finale de ce Mondial égyptien. La sélection algérienne a hérité du groupe F du Mondial-2021. Elle débutera contre le Maroc le 14 janvier, avant de défier l'Islande le 16 du même mois, puis le Portugal, deux jours plus tard, le 18 janvier. R. S