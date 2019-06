A quelques jours de la clôture du mercato estival, la JSK enregistre les derniers arrivants dans ses rangs. Hier, ce fut le tour du préparateur physique qui succède à Rodolphe Duvernet. C’est en effet, Jean-Christophe Hourcade qui vient d’être nommé directeur de la performance et de la préparation physique avec comme mission de prendre en charge l’équipe A, ainsi celle d’encadrer les préparateurs des jeunes catégories en perspective de l’ouverture du centre de formation et de l’académie du club.

Un communiqué de l’équipe kabyle confirmant l’information précise que ce technicien français est docteur en sciences du sport, expert dans la préparation physique et travaille aussi pour la FAF ainsi que la FFF lors des séminaires liés à la spécialité. À titre de rappel, il devait signer son contrat, hier, lundi à Evian en compagnie du désormais nouvel entraîneur des lions du Djudjura, Hubert Velud. Toujours au chapitre des arrivées, la direction du club le plus titré d’Algérie annonçait, hier, la signature du joueur milieu de terrain de l’USM Alger, Ammar El Orfi. Un joueur qui a déjà, rappelons-le, paraphé son contrat pour une durée de trois années.

L’enfant de Boussaâda qui bouclera ses 21 ans le mois de novembre prochain et qui est le frère de l’ancien Canari, Hocine, été promu en senior chez les Rouge et Noir lors de la saison 2018-2019. Ce qui portera le nombre des joueurs recrutés dans le championnat à quatre en attendant la confirmation de deux autres attaquants africains.

Eviter les erreurs du passé

Un peu moins probable, la venue de Benkhelifa à cause d’un différend financier entre la direction de la JSK et celle de son équipe le PAC. Par ailleurs, il est à noter que les dernières retouches semblent être terminées avant le départ pour un stage dans la région d’Evian en France.

Cette année, annonce un communiqué de la JSK, le programme est minutieusement préparé avant le départ pour éviter les situations inattendues qui ont marqué le stade de l’année dernière dans la ville marocaine de Casablanca.

3 adversaires sur 4 connus

L’équipe kabyle connaît déjà ses trois premiers adversaires en amical durant son stage de préparation à Evian. Des rencontres qui se joueront à intervalle de trois jours chacune. Les 13,16 et 19 juillet contre respectivement le FC Annecy à Annecy, EFC Fréjus Saint Raphaël à Albertville et Clermont Foot à Clermont Ferrand. Un quatrième match amical est également prévu pour le 24/07 au stade d’Evian face à l’AS Monaco. La direction n’attend que la confirmation du club monégasque.

Enfin, rappelons que le sort du joueur Lyes Chetti n’a pas encore été tranché. Son départ n’est pas encore officialisé, on ignore s’il prendra part au stage d’Evian avec la JSK. Lyes Chetti est convoité par plusieurs clubs français ainsi que l’ES Tunis. Le cas de ce joueur reste improbable à quelques jours du retour aux entraînements et à la préparation de la prochaine saison. Jusqu’à hier, on ne connaissait pas, non plus, la décision de Boukhenchouche quant à son retour.

Ce dernier avait exprimé son souhait de réintégrer son ancien club, mais la décision finale revient à la direction de la JSK. Un très bon joueur, mais qui risque de causer des soucis à son équipe à cause de son caractère turbulent d’autant plus que l’équipe s’engage dans la compétition internationale. Et à l’international, la discipline est de rigueur.