Depuis quelques jours, des rumeurs se font plus persistantes sur un probable départ de Riyad Mahrez en fin de saison. L'attaquant algérien arrivé en 2018 à Manchester City, pourrait découvrir une nouvelle destination. Le Paris-Saint-Germain est une des probables destinations pour Mahrez. Les estimations diffèrent même si tout le monde est unanime sur le talent du fennec. Cette saison, il a d'ailleurs retrouvé la régularité malgré une forte concurrence, dans le secteur offensif de l'équipe. Et puis, Riyad Mahrez dispose aussi d'un salaire mirobolant. Il toucherait 990 000 euros par mois, soit un peu plus de 11,8 millions d'euros par an hors prime. Autrement dit, son départ ne serait pas lié en raison de ses émoluments. La sanction de l'UEFA interdisant à Manchester City de participer aux compétitions européennes en est pour beaucoup. Sans compétition européenne, Manchester City pourrait perdre plusieurs de ses stars dont Riyad Mahrez. Son contrat prend fin en 2023 et son bon de sortie serait compris entre 50 et 70 millions.

D'après Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 60 millions d'euros. Mais les enchères pourraient rapidement monter si d'autres clubs rentrent dans la danse. Ryad Mahrez ne cache pas son rêve d'évoluer en Espagne et surtout au FC Barcelone.