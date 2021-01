La sélection algérienne de handball jouera son dernier match du tour principal de ce Championnat du monde aujourd'hui face à la Suisse à partir de 15h30. À noter, juste au passage qu'à l'issue du tour principal, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Et il faut savoir qu'à une journée de la fin du tour principal, la France est en tête du classement du groupe 3 avec 8 points, devant respectivement le Portugal et la Norvège (6 points), l'Islande et la Suisse (2 points), alors que l'Algérie ferme la marche avec (0 point). Les Verts ont été battus, vendredi soir, par la Norvège sur le score de 23 à 36, mi-temps (11-17), en match comptant pour la 2e journée du tour principal.

Et dans les autres matchs du groupe, le Portugal a battu la Suisse (33-23), alors que la France s'est imposée devant l'Islande (28-26). Les coéquipiers de Messaoud Berkous joueront donc leur dernier match de cette poule pour tenter de bien terminer ce tour principal par une victoire. Et certains observateurs estiment que les Verts n'ont rien pu faire devant la Norvège, car, ils ont payé leurs efforts fournis lors de leur match contre la France. Ceci d'une part, d'autre part, certains estiment que les Verts ont préservé leurs efforts pour se donner à fond lors du dernier match face à la Suisse qui, faut-il le rappeler a raté une très belle opportunité en tenant la dragée haute à la France.

Ainsi et éliminés de la course à la qualification aux quarts de finale, les handballeurs algériens n'ont rien pu faire face aux vice-Champions du monde, qui confirment leur victoire face au Portugal (29-28), lors de la précédente journée. S'appuyant sur leurs atouts offensifs, notamment Ayoub Abdi (7 buts) et Redouan Saker (4 buts), les Algériens ont réussi à rester au contact des Norvégiens jusqu'au quart d'heure de jeu (7-10), avant de flancher devant la machine offensive norvégienne. C'est la 4e défaite du Sept algérien, lors du rendez-vous égyptien après celles essuyées face à l'Islande (24-39), le Portugal (19-26) et la France (26-29), contre une victoire devant le Maroc (24-23). Et là, il est important de signaler que pour le moment, l'Algérie tentera de ne pas terminer à la 24e place, comme ce fut le cas en 2015 au Qatar. D'autant, qu'aujourd'hui, ce n'est plus 24 sélections qui sont présentes, mais 32.

Les chiffres des Verts parlent d'eux-mêmes quant au manque d'efficacité dû à la perte de puissance des gardiens de but sans compétition depuis mars dernier avec la décision d'écarter Slahdji au moment où les

13 joueurs locaux manquent cruellement de compétition Et le Covid-19 n'a fait que compliquer la tâche à des Verts manquant visiblement de préparation.

Enfin, il est important de noter que le classement final des équipes du tour principal qui n'atteignent pas les quarts de finale (classement final de la 9e à la 24e place) sera déterminé sur la base des performances des tours préliminaire et principal.





Le contrat de Portes sera prolongé

Le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, a déclaré à partir du Caire que le contrat de l'entraîneur national, Alain Portes, sera prolongé à l'issue du Mondial égyptien. Ancien international et sélectionneur de l'Equipe de France féminine, Portes a été nommé en mai 2019 sélectionneur de l'Equipe nationale masculine d'Algérie. Avec les Verts, il remporte la médaille de bronze de la coupe d'Afrique 2020 jouée en Tunisie et les qualifie pour le Mondial-2021 et le TQO de Berlin qui offrira deux places aux JO de Tokyo. M. B.

Belmadi encense les Verts

À son arrivée à Alger, le sélectionneur national de football, Djamel Belmadi, a exprimé son soutien à l'Equipe nationale de handball, qui prend part au Mondial-2021 en Egypte. Belmadi a évoqué les résultats de l'EN en indiquant : «Nous sommes derrière notre Equipe nationale de handball. Tout ce qu'ils ont fourni jusqu'à présent nous rend fiers, notamment la prestation face à la France.» M. B.

Le Cap-Vert a quitté l'Egypte sans ses 2 joueurs positifs

Le Cap-Vert, dont la première participation à un Championnat du monde de handball a tourné au calvaire, a quitté l'Egypte sans ses 2 joueurs testés positifs au

Covid-19, a indiqué vendredi le comité d'organisation local. L'équipe cap-verdienne est rentrée au pays, mais ses 2 joueurs testés positifs en début de compétition sont encore sur place. «Ils partiront dès que leurs tests donneront un résultat négatif», a indiqué un responsable du comité d'organisation sur le site du Mondial. Sans ces 2 joueurs, la sélection de l'archipel atlantique, déjà réduite à 11 joueurs à son arrivée au Caire en raison de nombreux cas de Covid-19, a dû déclarer forfait pour le reste du tournoi. Elle n'a pu disputer que son premier match, perdu face à la Hongrie (34-27) avec 11 joueurs au lieu de 16 sur la feuille de match, avant de se retirer lundi. M. B.