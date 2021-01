L'Equipe nationale de handball fera son entrée en lice, lors du Mondial 2021 de handball, aujourd'hui, à partir de 18h contre la sélection marocaine, à la salle du Nouveau Caire. La particularité de cette 27e édition, est qu'elle se déroulera avec 32 équipes et en pleine pandémie de coronavirus. Les Verts refont leur apparition après avoir raté les deux précédents rendez-vous en 2017 en France et en 2019 en Allemagne et au Danemark. En raison de la crise sanitaire, cette édition se déroulera à huis clos, avec, aussi, l'absence des journalistes et photographes. Les spectateurs ont été sacrifiés au dernier moment, puisqu'une jauge à 30 puis 20% était prévue jusqu'à dimanche dernier, avant de basculer vers le huis clos, alors que 3 des 4 enceintes ont été construites pour l'occasion: la salle de la nouvelle capitale (7 500 places) à l'Est du Caire, celle de la Ville du 6 Octobre (5 200), autre banlieue située à l'Ouest de la gigantesque mégalopole, et celle d'Alexandrie (5 000). Il faut savoir aussi que pour chacun des sites, un gigantesque hôtel capable de loger huit équipes, les organisateurs et les rares médias accrédités a été érigé en bulle sanitaire. Mais les failles dans le protocole étaient visibles dès les premières arrivées massives dimanche, que ce soit dans l'organisation des tests PCR ou le respect des gestes barrières. Les protégés d'Alain Portes se trouvent depuis mardi dernier sur les lieux, qu'ils ont rejoint à bord d'un vol spécial d'Air Algérie. La délégation algérienne, composée de 30 membres, dont 20 joueurs, a reçu, la veille de son voyage, une visite d'encouragement du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, et la secrétaire d'État chargée du Sport d'élite, Salima Souakri. Pour ce Mondial, Portes a retenu 20 joueurs, dont 7 évoluant à l'étranger: trois au Qatar (Kaâbache, Hellal et Hadj Sadok), trois autres en France (Daoud, Abdi, Rahim) et un en Espagne (Ghedbane). Plusieurs éléments découvriront l'ambiance d'un Championnat du monde pour la première fois de leur carrière, à l'image du portier Yahia Zemmouchi, ou encore de l'arrière droit, Réda Arib, de l'ailier droit Mokhtar Kouri et de l'ailier gauche Zohir Naim. Ils évolueront avec les Verts dans le groupe «F» en compagnie du Portugal, de l'Islande et du Maroc. Les coéquipiers de Berriah entameront la compétition, aujourd'hui, avec le derby face au Maroc. Celui-ci sera suivi deux jours après, soit le 16 janvier du match face à l'Islande, avant de boucler le premier tour le 18 du même mois face au Portugal. L'objectif des Algériens est, d'abord, de se qualifier au Tour principal. Pour ce faire, il faut battre, coûte que coûte le Maroc. Ensuite, les Verts veulent, outre l'objectif de qualification au tour principal, faire d'une pierre deux coups en égalant ou, pourquoi pas, faisant mieux qu'en 2001 lorsqu'ils ont terminé à la 13e place sur 24 équipes engagées, son meilleur résultat en 14 participations. Pour le match d'aujourd'hui, Portes se méfie des Marocains, lesquels, selon lui, ont nettement progressé depuis 2012. L'importance de s'imposer aujourd'hui est primordial pour le Sept national, qui va ensuite croiser le fer avec deux sélections dont le niveau est supérieur: l'Islande, qui n'est plus à présenter, et le Portugal, considéré comme l'une des nations montantes sur le plan européen, sachant que les trois premiers de la poule se qualifient au tour principal.

Programme des Verts

- Aujourd'hui à 18h Algérie - Maroc

- Samedi à 20h30 Algérie - Islande

- Lundi à 18h Portugal - Algérie

- Du 20 au 25 janvier Tour principal

- Le 27 janvier Quarts de finale

- Le 29 janvier Demi-finale

- Le 31 janvier Finale et match pour la 3e place

Autour de l'évènement

-Tests Bonne nouvelle pour le sélectionneur de l'EN algérienne, Alain Portes. Celui-ci pourra compter, aujourd'hui, sur l'ensemble de ses joueurs, à pied d'oeuvre depuis mardi au Caire. En effet, les derniers tests PCR de Covid-19 effectués en Egypte se sont révélés négatifs. Reste, maintenant, à être concentrés pleinement sur le terrain pour enregistrer la première victoire du tournoi.

-Adversaires L'autre match du groupe F, où évolue l'Algérie, se jouera un peu plus tard dans la soirée, soit à partir de 20h30, entre le Portugal et l'Islande. Il s'agira d'un remake du rendez-vous qui s'était tenu la semaine dernière entre les deux teams, dans le cadre des qualifications à l'Euro-2022. Le Portugal s'est imposé (26-24), avant que l'Islande ne prenne sa revanche quelques jours plus tard (32-23).

-Renfort Touchées par le Covid-19, les sélections de la République tchèque et des USA ne prennent pas part aux Mondial égyptien. Ce forfait va profiter à deux repêchées, la Macédoine du Nord et la Suisse en l'occurrence, qui viennent en remplacement. La première évoluera dans le Groupe G en compagnie de la Suède, l'Egypte et le Chili. La Suisse, quant à elle, défiera l'Autriche, la Norvège et la France dans la poule E.

-Prélude Ce Mondial égyptien est le premier pour un sport collectif majeur, depuis le début de la pandémie. Ainsi, les organisateurs des JO de Tokyo, repoussés de l'été 2020 à l'été 2021, doivent suivre en tremblant cet événement, à 6 mois d'un événement dont la tenue reste incertaine. Le pouvoir égyptien, directement impliqué dans l'organisation de ce Mondial, et la Fédération internationale, présidée par l'Egyptien, Hassan Moustafa, ont tout fait pour maintenir cette vitrine.

-Appellation Outre la crise sanitaire et le nombre de participants, cet événement planétaire aura une autre particularité. En effet, la Russie participe sous l'appellation de «Equipe de la Fédération russe de handball», et non «Russie» dans le cadre de la décision du tribunal arbitral du sport d'exclure la Russie pour 2 ans des grandes compétitions internationales pour dopage et tricheries.