Neymar (27 ans), blessé lors du dernier rassemblement du Brésil, n’a pas été appelé pour les matchs amicaux à venir contre l’Argentine et la Corée du Sud, et ce, en dépit des bruits de couloir qui laissaient entendre que l’attaquant du Paris SG pourrait malgré tout, faire le voyage avec le groupe. Fábio Mahseredjian, membre du staff médical de la Canarinha, a expliqué pourquoi. « Neymar, la majeure partie de ses blessures est articulaire, sauf la dernière contractée avec nous, qui est musculaire. C’est pour cela qu’il n’est pas avec nous. Les informations que nous avons du PSG et de ses médecins, c’est que son programme de réathlétisation court jusqu’au 10 novembre, peu avant notre premier match. Il n’est pas prévu qu’il reprenne avec le groupe avant. C’est pour cela qu’on a décidé de ne pas le convoquer pour ces deux matchs, en accord avec le PSG et ses médecins», a-t-il justifié.