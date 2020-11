La Fiorentina a décidé de changer d'entraîneur pendant la trêve internationale. Dans un communiqué, le club italien a officialisé ce lundi le départ de Guiseppe Iachini. Nommé en décembre 2019, le technicien de 56 ans paye le début de saison difficile des partenaires de Franck Ribéry, tenus en échec samedi dernier à Parme (0-0, 7e journée de Série A) et 12es du classement avec huit points. Iachini, dont le contrat courait jusqu'en juin prochain, est remplacé par une vieille connaissance en la personne de Cesare Prandelli. Libre de tout engagement depuis son départ du Genoa en juin 2019, le Transalpin de 63 ans signe son retour sur le banc de la Viola, après un premier passage entre 2005 et 2010. Pendant ce mandat, l'Italien avait qualifié à deux reprises le club florentin en Ligue des champions et atteint les demi-finales de la coupe de l'UEFA. Il prendra ses fonctions lors de la venue de Benevento le 22 novembre, pour le compte de la 8e journée de Série A.