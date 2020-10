Pour son premier match en championnat avec sa nouvelle formation, Umm Salal, le meneur de jeu Abdennour Belhocini a marqué son premier but dans la compétition et son deuxième, toutes compétitions confondues au Qatar. L’ancien joueur de l’USM Bel Abbès qui a joué en meneur de jeu et parfois sur les ailes n’a pas été à la hauteur, comme son équipe qui a manqué de jeu collectif. Belhocini a tout de même obtenu un penalty après qu’un défenseur a touché le ballon de la main suite à un duel avec le n°10 algérien. Ce dernier s’est fait justice lui-même et a égalisé pour son équipe. L’équipe d’Umm Salal, qui cherchait à garder le point du nul, s’est fait malheureusement surprendre dans les derniers instants du match par l’Iranien Mehrdad Mohammadi d’un joli geste acrobatique. Score final (2-1) pour Al Arabi.