Il n’aura pas fallu beaucoup de temps à Darfalou pour se montrer décisif avec son nouveau club de Venlo. Pour le compte de la 20e journée d’Eredivisie, le VV Venlo se déplaçait chez la lanterne rouge, le RCK Waalwijk un concurrent direct pour le maintien. Après avoir concédé un but dès la 15’, les coéquipiers de Darfalou sont revenus dans la partie à la 76’ grâce à un but de Jonathan Opoku, qui a tout fait tout seul. 6 minutes plus tard, suite à une touche du RCK, Jansson le milieu de terrain de Venlo adresse un ballon de son camp à Darfalou, qui se bat le long de la ligne avec son vis-à-vis avant de filer vers le gardien, qu’il dribble avant de marquer le but de la victoire. C’est son premier but de la saison en championnat, qui permet à son club de quitter la zone rouge pour occuper désormais la 15e place au classement.