Pour le compte de la 1ère journée de l’Eredivise, l’international algérien de Vitesse Arnhem, Oussama Darfalou, a marqué son tout premier but de la saison, face à la formation de Waalwijk qui comptait dans son effectif le défenseur algéro-belge, Ahmed Touba. Darfalou a été aligné à la pointe de l’attaque et a réussi à ouvrir le score en se débarrassant du marquage d’Ahmed Touba et en sollicitant la balle en profondeur avant de faire une pichenette sur le gardien. L’ancien attaquant de l’USM Alger a cédé sa place à la 74e minute de jeu, à son coéquipier Touré. Score final : 1 à 0 pour Vitesse pour la première de la saison et qui plus est, en déplacement.