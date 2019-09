Zinedine Ferhat a inscrit son premier but en Ligue 1 française, lui qui déclarait avant le match remporté face à Brest (3-0) qu’il préférerait marquer un but que donner trois passes décisive. Dès la 2’, l’international algérien mène un rush sur la droite, élimine Romain Perraud et ouvre le score par un tir entre les jambes du gardien adverse, Larsonneur. A la 33’, Nimes double la mise. En seconde période Ferhat sera toujours aussi remuant, tirant un magnifique coup franc détourné in extremis par le gardien brestois dans les pieds de Denkey, tout juste entré, qui rajoutera le troisième but des siens.