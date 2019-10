Le défenseur international algérien, Ilias Hassani, a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe, le FK Arda, lundi, face au SFK Etar Veliko, dans un match comptant pour la 11e journée du championnat bulgare. Le défenseur central de 23 ans a offert la victoire aux siens à la 67e minute de jeu sur un corner. L’ancien des Girondins de Bordeaux n’a laissé aucune chance au gardien adverse sur une frappe au premier poteau. Hassani a rejoint son nouveau club et retrouvé l’Efbet Liga lors du mercato estival après un très court séjour au Qatar où il avait évolué six mois à Al Kharitiyat.