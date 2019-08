Lors d’un déplacement du Cercle de Bruges sur le terrain d’Oostende, l’attaquant international algérien, Idriss Saadi, a marqué son premier but de la saison, mais a aussi marqué contre son camp. L’ancien attaquant de Strasbourg a ouvert le score pour son équipe dès la 6’ lorsqu’il a reçu une belle passe en retrait par son coéquipier avant de placer un tir puissant qui se termine dans les filets. En deuxième période, Saâdi a donné l’avantage pour l’équipe adverse lorsqu’il a détourné un corner de la tête dans ses propres cages. Un but qui a mis son équipe en difficulté puisque Bruges s’est fait surprendre par un troisième but synonyme d’une deuxième défaite (1-3) en deux journées du championnat belge cette saison .