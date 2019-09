Les sélections éthiopienne et tanzanienne se sont qualifiées pour le 2e tour des éliminatoires «zone africaine» de la Coupe du monde Qatar 2022, à l’issue des matchs retour disputé dimanche. L’Ethiopie qui a fait match nul à l’aller (0-0) à Addis-Abeba, devant le Lesotho, est revenue de son déplacement à Maseru avec un nul positif (1-1). De leur côté, la Tanzanie et le Burundi qui ont fait match nul à l’aller et au retour sur le même score (1-1) ont eu recours aux tirs au but qui ont souri finalement aux Tanzaniens qui ont inscrit leurs 3 premiers au moment où le Burundi a raté lamentablement tous ses tirs. La Guinée équatoriale aussi verra le deuxième tour grâce au but d’Emilio Nsue, synonyme de victoire (1-0) et de qualification après le nul à l’aller au Soudan du Sud (1-1). Dernier qualifié de la journée, le Liberia doit une fière chandelle à son gardien Ashley Williams qui, du haut de ses 18 ans, a magnifiquement stoppé un penalty dans les arrêts de jeu, préservant ainsi la qualification des Lone Stars qui se sont inclinés

(1-0) face à la Sierra Leone mais qui avaient assuré l’essentiel à la maison mercredi dernier (3-1).