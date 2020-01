Après le limogeage de Niko Kovac, le Bayern Munich a opté pour l’option Hans-Dieter Flick. Un intérim désormais programmé jusqu’à la fin de la saison. Mais les dirigeants bavarois ont clairement l’intention de trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. Et dans leur short-list il y a un homme bien précis : Thomas Tuchel ! L’actuel entraîneur du PSG ferait clairement partie des priorités.

Et selon informations fournies par Le10sport, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, se serait récemment entretenu avec Thomas Tuchel afin de lui présenter le projet bavarois. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, le technicien allemand sait que sa prochaine performance en Ligue des Champions conditionnera son avenir. Un échec avant le stade des quarts de finale pourrait clairement le condamner. Le PSG planche d’ailleurs déjà sur plusieurs pistes. Comme révélé par le10sport, Jurgen Klopp et Massimiliano Allegri auraient déjà été contactés par Leonardo. Tandis que du côté de Doha, on rêve d’un duo Guardiola-Xavi… Dans tous les cas, la piste Bayern Munich pourrait convenir à Thomas Tuchel comme au PSG. Une porte de sortie idéale pour l’Allemand, un moyen de s’affranchir de la dernière année de contrat de son coach pour Paris.