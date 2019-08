Le défenseur algérien, Mehdi Tahrat, a entamé de plus belle sa nouvelle aventure en Arabie saoudite avec Abha FC. A l’occasion du match remporté face à Al Wehda (2-1), le transfuge du RC Lens a ouvert la marque à la 31’ en mettant la balle au fond des filets du gardien algérien, Mustapha Zeghba. Champion d’Afrique avec l’Algérie, le défenseur de 29 ans s’est engagé cet été avec Abha FC, nouveau promu en première division saoudienne, pour les deux prochaines saisons, et annonce, d’ores et déjà la couleur.