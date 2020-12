Après l'élimination sans gloire de l'EN des U20 dans le tournoi de l'UNAF, qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie, c'est au tour de celle des U17 de poursuivre sa préparation du tournoi qualificatif à la CAN de la catégorie. Ainsi, les Verts affronteront en amical leurs homologues du Sénégal à deux reprises, aujourd'hui à 14h30 et mardi prochain au stade du 5-Juillet, en vue du tournoi de l'UNAF, prévu à Alger du 15 au 25 janvier 2021. Contrairement à l'EN U210, qui a disputé son tournoi en Tunisie, les U17 disputeront leur tournoi à Alger. D'où une forte pression sur leur staff et surtout les joueurs. Cette double confrontation devra permettre aux jeunes du duo Mohamed Lacet - Mourad Slatni de se frotter à une belle équipe sénégalaise, ce qui lui permettra de mieux préparer le tournoi qualificatif à la CAN 2021 avec la participation de la Tunisie et de la Libye. Côté hôtes de l'Algérie, il est utile de noter que la sélection sénégalaise est arrivée vendredi à Alger, en provenance de Dakar via Casablanca. La délégation sénégalaise a été accueillie chaleureusement à son arrivée par des représentants de la FAF, en l'occurrence Salah Boutadjine et Rachid Hamri, qui se sont occupés des démarches auprès des autorités aéroportuaires. La délégation sénégalaise a, par la suite, regagné l'hôtel Ferdi Lilly de Ben Aknoun où elle a pris ses quartiers avant de rejoindre dans l'après-midi le terrain annexe du stade du 5-Juillet pour une séance de décrassage. La seconde rencontre, qui sera retransmise par l'Entv, aura lieu dans la même enceinte et à la même heure (14h30) mardi. Les cadets algériens ont entamé une série de stages depuis le mois de septembre dernier, dont le dernier a débuté lundi dernier au CTN de Sidi Moussa (Alger), en présence de 31 joueurs, dont 16 évoluent dans des championnats étrangers.

Pour son premier test amical, la sélection des U17 s'est imposée mercredi dernier face à l'Académie de la FAF (2-1), en match disputé sur le nouveau terrain en gazon naturel du CTN. Cette rencontre, à laquelle a assisté le président de la FAF, Kheïreddine Zecthi, a été très disputée entre deux équipes voulant chacune montrer sa suprématie. Dans l'ensemble, les débats étaient équilibrés, même si chaque équipe a eu ses temps forts. C'est l'EN qui a ouvert la marque à la 20' par Hdajdi. Le même joueur provoque un penalty que transformer Kraouche qui double la mise (30'). En deuxième période, les deux entraîneurs vont procéder à plusieurs changements, ce qui va rendre le jeu beaucoup plus attrayant.

Les Académiciens arriveront à réduire la marque à l'heure du jeu par Omar Mohamed. Aujourd'hui, ce serait un match beaucoup plus difficile devant une formation sénégalaise très accrocheuse et composée de joueurs racés.