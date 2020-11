Le coronavirus progresse dans notre pays et vient même d'atteindre le chiffre de 1000 cas positifs par jour, au moment où la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP) suivent l'évolution de la pandémie pour savoir s'il faut maintenir le début de la saison 2020-2021 pour la fin du mois en cours. Et il se trouve qu'en vérité, le premier match officiel en Algérie est celui de la finale de la supercoupe d'Algérie, entre l'USM Alger et le CR Belouizad, prévu pour samedi prochain au stade du 5-Juillet à Alger, à partir de 20h30. Ce serait, donc, le premier véritable test pour les deux instances algériennes chargées du football. Ironie du sort, il se trouve que les deux équipes en lice pour cette finale ont enregistré le plus grand nombre de cas positifs au coronavirus. Les responsables des deux clubs ont pris leurs dispositions sanitaires prévues dans ce cas précis. D'ailleurs, à la mi-octobre, des joueurs et même des membres du staff technique du CRB, dont le coach principal Franck Dumas, ont été infectés par ce virus. Chose qui avait obligé les responsables belouizdadis à annuler le stage de Mostaganem. L'USM Alger a aussi enregistré des cas de contamination au moment où l'équipe était en stage à Mostaganem également. D'ailleurs, le dernier à être testé positif chez les Rouge et Noir n'est autre que le directeur sportif, Antar Yahia. «Il observe actuellement une période de confinement tout en continuant à assurer ses fonctions à distance», avait indiqué un communiqué de l'USMA. Ainsi, il est bien clair que la multiplication du nombre de contaminations chez les joueurs constitue une véritable menace sur le championnat de Ligue 1, dont le coup d'envoi est prévu le 28 novembre prochain. À ce rythme, on risque de se retrouver avec plusieurs matchs reportés pour cause de Covid-19, dès l'entame de la saison, dont on ne sait même pas si elle se déroulera en 38 matchs ou avec un autre système proposé par des responsables de clubs. La FAF et la LFP observent, pour le moment, un mutisme total, y compris les responsables des staffs médicaux des deux équipes concernées jusque-là. Cela se passe au moment où on constate dans le milieu du football national deux parties partagées entre débuter le championnat ou le faire reporter. Pour les premiers, on se demande pourquoi les responsables concernés n'ont pas entamé la compétition alors que dans d'autres pays, y compris les pays voisins, ont déjà entamé les leurs pour gagner du temps. Quant au coronavirus, cette première partie qui prône le début du championnat estime que tout un chacun doit prendre ses responsabilités et assurer comme il se doit les directives prévues pour éviter la propagation de ce virus. En revanche, la deuxième partie des fans du football national qui prône le report de toutes les compétitions, arguant justement que la propagation du coronavirus est remarquable dans notre pays, ces dernières semaines. Ils estiment d'ailleurs que la FAF et la LFP jouent avec le feu en tentant de maintenir le début du championnat pour la fin novembre, alors que la pandémie connaît un rebond alarmant et le nombre de joueurs contaminés ne cesse d'augmenter. Enfin à noter également que même le comité scientifique de suivi de la pandémie en Algérie n'a pas encore réagi quant au maintien ou à l'annulation du coup d'envoi du championnat dans une dizaine de jours.