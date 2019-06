Depuis son intronisation en 2015 à la tête de l’équipe du Sénégal après le fiasco de la CAN-2015 et l’élimination des coéquipiers de Sadio Mané au premier tour de la compétition continentale, le sélectionneur Aliou Cissé n’a plus perdu face à une sélection africaine, et ce, jusqu’à jeudi dernier face à l’Algérie de Djamel Belmadi.

En effet, les Sénégalais sont restés invaincus lors des éliminatoires de la CAN-2017, pareil pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Les Lions ont aligné aussi une autre belle série d’invincibilité dans les éliminatoires de la CAN-2019. Pour dire que les seules défaites en matchs officiels pour Aliou Cissé étaient lors du mondial brésilien où les Sénégalais avaient perdu en phase de poules face à la Pologne (1-0) et face à la Colombie sur le même score aussi. Tous ces paramètres prouvent que l’Algérie avait vraiment battu un ogre du continent africain.