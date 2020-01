La sélection algérienne des U14 garçons a concédé vendredi devant la Tunisie (1-2), sa première défaite aux championnats ITF-CAT d’Afrique du Nord (par équipes), qui se déroulent au Tennis club de Bachdjerrah (Alger). Les deux matchs du simple ont été perdus par les Algériens au super tie-break. Au premier simple, le jeune Abdelmalek Abdelhamid est tombé devant le numéro un tunisien, Alaa Trifi, sur le score 3-6, 6-4 (10-8), alors que Lotfi Zerbout a perdu face à Anas Bennour 1-6, 6-1 (10-7). Dans le tableau double, la paire algérienne Abdelhamid - Zerbout a dominé le duo tunisien Abdelmulla - Trifi sur le score 5-7, 6-3 (10-3). Il s’agit de la première défaite des Algériens après deux victoires de rang enregistrées respectivement devant la Libye (3-0) et l’Egypte (3-0). Pour sa part, la sélection algérienne des U16 filles a perdu devant son homologue tunisienne (1-2). Les cinq nations engagées dans ces épreuves par équipes (Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte et Libye) s’affrontent sous forme d’un mini-championnat. A la fin, les meilleures sélections (garçons/filles), aussi bien chez les U14 que chez les U16, sont déclarées championnes d’Afrique du Nord et seront donc qualifiées pour les prochains championnats d’Afrique, prévus au mois de juin dans un pays qui reste à désigner.