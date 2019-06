L’Ouganda a créé la surprise samedi au stade international du Caire, en dominant la RD Congo 2 à 0 (mi-temps : 1-0), pour le compte de la 1ère journée du groupe A de la coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2019).

Les buts ougandais ont été inscrits par Kaddu (14e) et Okwi (48e).

Le premier match du groupe A disputé vendredi soir, a enregistré la victoire du pays organisateur, l’Egypte, devant le Zimbabwe 1-0.

Les matchs de la deuxième journée du groupe A, prévus mer-

credi, mettront aux prises l’Ouganda au Zimbabwe (18h00) et l’Egypte à la RD Congo (21h00).

La 32e édition de la coupe d’Afrique des nations de football CAN-2019 (21 juin au 19 juillet) a été lancée officiellement vendredi lors d’une cérémonie d’ouverture animée au mythique stade du Caire devant plus de 80 000 spectateurs.

Fin à 41 ans de disette ougandaise

Les joueurs de la sélection ougandaise de football ont mis fin à 41 ans de disette en coupe d’Afrique des nations (CAN), en s’imposant samedi face à la RD Congo (2-0), leur premier succès en phase finale de la CAN depuis 1978.

Le dernier succès de l’Ouganda remontait au mois de mars 1978 et la demi-finale de la 11e édition de la CAN, face au Nigeria (2-1).

Depuis, ce pays enclavé d’Afrique de l’Est a dû se contenter d’un nul et de trois défaites, dont deux face au Ghana en 1978 et... 2017, date de sa dernière qualification pour la compétition continentale.

Les Ougandais affrontent le Zimbabwe mercredi prochain puis l’Egypte, pays hôte de la CAN, dimanche.