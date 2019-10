La sélection algérienne de futsal (messieurs) affronte son homologue libyenne, ce soir à 19h00 à la Coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger), en match-aller des qualifications de la CAN-2020, prévue en janvier au Maroc. La mission de l’équipe algérienne s’annonce compliquée pour sa première participation à une compétition africaine contre un adversaire qui participe régulièrement au tournoi continental depuis son lancement en 2000. La création de la sélection algérienne de futsal est en effet toute récente, contrairement à son homologue libyenne, sacrée 2008 et qui compte parmi les meilleures nations africaines dans cette discipline puisqu’elle occupe la 2e place africaine au classement FIFA. Pour cette double confrontation, le staff technique national a convoqué 14 joueurs dont 12 exerçant en France. Le joueur du MC Béjaïa, Chams-Eddine Ramdane, blessé à la cuisse droite, sera indisponible pour cette rencontre. Ce match sera dirigée par un trio tunisien, sous la conduite de Nabil Guéddich, assisté d’Aymen Kammoun et Akrem Al Hantati. Le commissaire de match étant le Sénégalais Abdoulay Saydou Sow. Le match-retour est prévu fin octobre en Egypte. La CAN de futsal est une épreuve quadriennale opposant les huit meilleures sélections du continent dans cette discipline. Depuis le lancement de cette épreuve, c’est l’Egypte qui s’est imposée comme le pays dominant, car toujours présente dans le duo de tête en cinq éditions. La CAN-2020, prévue au Maroc du 28 janvier au 9 février, est qualificative à la Coupe du monde 2020 de futsal, prévue en Lituanie du 12 septembre au 4 octobre. L’Afrique sera représentée par trois sélections.