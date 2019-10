Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, Djamel Belmadi, a indiqué que le prochain objectif des Verts après le sacre africain l’été dernier en Egypte, est la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Notre premier objectif est de nous qualifier pour Qatar 2022. La compétition préliminaire sera difficile, longue et semée d’embûches, mais nous avons un rang à tenir en tant que champions d’Afrique. Il va falloir se battre pour atteindre la phase finale. Je m’attends à vivre des choses compliquées et extraordinaires tout au long du voyage », a déclaré Belmadi au micro de la FIFA. La sélection algérienne sera fixée prochainement sur ses adversaires des éliminatoires du Mondial 2022. Le coach national qui a réussi l’exploit de conduire les Verts vers le sacre final lors de la CAN 2019 aux dépens du Sénégal (1-0) le 19 juillet dernier au Caire, est conscient que son équipe est attendue au tournant et que le parcours des qualifications sera compliqué. « Après une grande victoire, on constate souvent une baisse de forme. C’est là que les choses se compliquent. La preuve : le Cameroun n’a pas validé son billet pour la Russie et ses résultats en coupe d’Afrique n’ont pas été très brillants. Il faut tirer les leçons de cet exemple avant d’entamer notre propre parcours en qualifications », a-t-il souligné. Interrogé si ses ambitions se limitent à la qualification ou s’il avait d’autres objectifs en tête, l’ancien joueur de Manchester City a répondu : « Pour commencer, participer à la Coupe du monde n’a rien d’une évidence. Si nous atteignons la phase finale, nous ferons tout pour ne pas nous contenter d’un rôle de figuration au Qatar. Mais avant ça, il faut cultiver notre culture de la gagne pour rester dans le Top 5 africain du classement FIFA. C’est important car le tirage au sort dépendra en partie de notre position », a t-il affirmé. En attendant les éliminatoires du Mondial 2022, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez vont entamer la campagne des qualifications de la CAN 2021 prévue contre respectivement la Zambie le 14 novembre à domicile et le Botswana le 18 du même mois à Gaborone.