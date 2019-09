Pas moins de 43 bureaux de wilayas relevant de l’Association nationale algérienne de médecine sportive lanceront prochainement un programme de sensibilisation contre le dopage en milieu sportif, a-t-on appris de son président, Allam Hicham.

Le président de l’association basée à Saïda a indiqué que ces bureaux de wilayas, installés depuis juillet dernier, superviseront l’organisation de forums scientifiques, de journées de sensibilisation et de séminaires sur les risques de dopage chez les sportifs, en plus de la distribution de dépliants comportant des explications et des conseils en matière de médecine sportive, en général. Les responsables des bureaux devront également se rapprocher des clubs et équipes sportives activant au niveau local pour faire connaître aux sportifs les erreurs commises en prenant des médicaments renfermant des produits dopants. Les sportifs bénéficieront des services de spécialistes dans les domaines de médecine sportive, de chirurgie générale, de rééducation fonctionnelle, de chirurgie dentaire, de physiologie, de planification sportive, de sciences de toxicologie, de pharmacie, de préparation physique, de diététique et d’orthopédie, entre autres.

L’Association nationale algérienne de médecine sportive a adhéré au mois d’août dernier comme membre de l’Union arabe de médecine sportive et de lutte contre le dopage basé en Syrie. Pour rappel, cette association a été créée en février dernier et a obtenu son agrément auprès du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.