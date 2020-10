Après avoir vaincu le coronavirus en début de semaine, Zlatan Ibrahimovic était de retour à la compétition, samedi, pour le derby toujours très attendu entre l'AC Milan et l'Inter Milan, dans le cadre de la 4e journée de Série A. Auteur d'un doublé, le géant suédois, qui aura marqué de son empreinte ce choc remporté par les Rossoneri (2-1), a prouvé qu'il avait encore et toujours «faim». Et c'est tout Milan qui se met à rêver plus grand. «J'avais faim, et je l'ai montré. Non, je n'ai pas eu peur du Covid-19. Je faisais des tests tous les trois jours, mais je ne pouvais pas rater le derby», a-t-il dit. En deux apparitions cette saison en championnat, le joueur de 39 ans a déjà inscrit 4 buts. «Je ne savais pas si je devais arrêter ou non, mais Mino Raiola (son agent) m'a dit que c'était trop facile de finir comme ça, a-t-il indiqué. Milan est arrivé et j'y suis allé. Maintenant je me sens comme un lion avec beaucoup d'expérience. Si j'avais la condition que j'avais à 20 ans, personne ne m'arrêterait. Mais ils ne m'arrêtent pas de toute façon». Jusqu'à quand?