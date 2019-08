A Besiktas depuis 2015, Ricardo Quaresma (35 ans, 1 match en championnat cette saison) est poussé vers la sortie à un an du terme de son contrat. L’ailier portugais a annoncé sur les réseaux sociaux que le club turc ne voulait plus de lui. « J’ai été informé par le président du club qu’il ne veut plus me voir faire partie de l’équipe et jouer. Pour le moment, je cherche à résoudre ce problème. Dans les prochains jours, je parlerai de mon avenir en conférence de presse », a écrit l’ancien joueur du FC Porto sur Instagram. Un départ vers le Los Angeles Galaxy avait été évoqué en juillet par la presse portugaise.