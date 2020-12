La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) ne veut vraiment pas de manquement à propos des protocoles sanitaires à appliquer par les clubs de Ligue 1 lors des compétitions nationales et internationales. Ainsi, la LFP vient de convoquer les secrétaires généraux des clubs suivants: US Biskra, CS Constantine, NC Magra, O Médéa, pour la séance de demain à 11h au siège de l'instance chargée du football professionnel pour non-respect du protocole sanitaire. Il faut bien remarquer que dans les clubs cités plusieurs joueurs et membres de l'équipe ont été positifs au coronavirus. Ce qui veut dire qu'il y a bel et bien manquement dans l'application du protocole pour éviter toute contamination par ce virus. La LFP n'a pas précisé la ou les natures des protocoles non respectés pour chaque club. De plus, on ne sait pas non plus si c'est suite à un rapport de manager spécial Covid, chargé du suivi du protocole durant chaque match d'autant que cette décision a été prise au lendemain de la première journée du nouveau cham-pionnat d'Algérie 2020-2021. Mais, il faut reconnaître que la commission de discipline de la LFP a bien raison de mettre les bouchées doubles pour assurer l'application stricte des protocoles sanitaires au moment où cette pandémie connaît une certaine régression dans notre pays. La santé de tous les acteurs du sport est une priorité. Et s'il faut arriver aux sanctions que cela soit. Car, sinon, ce serait l'anarchie et surtout un risque qui pourrait avoir comme conséquence mort d'homme (s). Ce que personne ne souhaiterait. D'ailleurs pas plus tard qu'il y a deux jours, la Fédération algérienne de football a publié un document de 23 pages dans lequel elle répond aux questions fréquemment posées au sujet de la nouvelle saison 2020-2021 du football professionnel. Et justement le premier chapitre de ce document répond aux questions relatives au protocole sanitaire contre le Covid-19. «Lors des matchs du championnat professionnel, la LFP appliquera le protocole sanitaire national ainsi que celui des matchs internationaux de la FIFA & de la CAF», indique ce document. voici ce que précise ce document au sujet du protocole sanitaire: «La LFP est responsable du paiement des tests des officiels du match. La FAF rembourse aux arbitres les frais de PCR effectués sur présentation des pièces justificatives. Chaque équipe prend en charge le coût du test PCR de toute sa délégation. La FAF & LFP recommandent aux clubs de signer une convention avec l'institut Pasteur le plus proche de leurs wilayas. Les deux équipes doivent envoyer immédiatement les résultats des tests à la LFP.» Au sujet du calendrier des tests, il est recommandé ce qui suit: un test avant le départ; chaque membre de la délégation du club doit fournir la confirmation d'un résultat de test PCR négatif effectué au plus tôt 48 heures avant le départ; les deux équipes doivent envoyer immédiatement les résultats des tests à la LFP. Pour les participants au match (c'est-à-dire la délégation des équipes, les officiels de match): le test PCR obligatoire doit être effectué au plus tôt, 48 heures avant que les participants au match n'accèdent au stade; les résultats doivent être disponibles deux heures avant le départ vers le stade, un jour avant le match ou le jour du match, selon la première éventualité. Pour participer ou travailler sur un match, les résultats du test PCR devront être présentés en personne au moment de l'entrée au stade un jour avant le match et le jour du match. Le port de masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pendant la présence au stade à l'exception des personnes participant aux activités du match, à savoir l'entraînement, échauffement et le match lui-même. À propos des mesures pour les résultats positifs, le document indique qu' «avant le déplacement, une personne testée positive doit se confiner immédiatement pendant (15 jours), comme stipulé par les autorités sanitaires nationales. Après l'arrivée dans la wilaya hôte: les personnes testées positive doivent se confiner immédiatement pendant une durée de 15 jours conformément aux directives des autorités sanitaires nationales. Chaque équipe est responsable du bien-être de son joueur et des membres de sa délégation pendant toute la période de confinement. Enfin, «le médecin du club ne doit quitter le lieu du confinement que lorsque le dernier joueur est sorti de confinement», indique le document de la FAF sur le sujet.