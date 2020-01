La FAF a indiqué, dans un communiqué publié sur son site officiel, que quatre «SSPA n'ont pas fourni de bilans comptables de l'exercice 2018 (exercice clos).». La Direction de contrôle et de gestion des finances des clubs professionnels (DCGF) a adressé un courrier aux présidents des SSPA dans lequel elle met l'accent sur l'impossibilité de réaliser le bilan de l'exercice 2019 dans le cas où celui de l'année précédente n'a pas encore été remis. La FAF a annoncé: «La DCGF insiste et fait remarquer également qu'il s'agit d'un ultime rappel de la nécessité de mettre en place les mécanismes pour présenter un bilan comptable ainsi que de répondre aux autres obligations légales et réglementaires en la matière.»