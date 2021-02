Le Real Madrid pourrait avoir un immense chantier à réaliser l'été prochain en défense centrale. C'est simple, Sergio Ramos et Raphaël Varane, titulaires dans ce secteur de jeu depuis plusieurs années, disposent tous les deux d'un avenir incertain chez les Merengue. En fin de contrat en juin prochain, l'Espagnol ne parvient pas à s'entendre avec ses dirigeants pour une prolongation depuis plusieurs mois. Et de son côté, le Français, lié jusqu'en juin 2022, pourrait partir sans un accord pour étendre son bail. Face à cette situation, la Maison Blanche étudie logiquement plusieurs profils pour assurer ses arrières. D'après les informations du quotidien madrilène AS hier, le champion d'Espagne en titre a déjà réalisé une liste avec quatre joueurs susceptibles de renforcer l'arrière-garde du Real: David Alaba (28 ans), Kalidou Koulibaly (29 ans), Jules Koundé (22 ans) et Pau Torres (24 ans). Sans surprise, le défenseur polyvalent du Bayern Munich incarne la piste la plus intéressante pour Madrid. Malgré ses demandes XXL pour son futur contrat, Alaba présente l'avantage d'être libre au terme de la saison. De plus, l'Autrichien dispose également d'une très solide expérience chez un cador européen. Un véritable atout pour le cador espagnol. Surtout que dans le même temps, les autres cibles du Real s'annoncent coûteuses. En effet, Naples a toujours été gourmand pour Koulibaly, estimé à plus de 100 millions d'euros. Courtisé par les plus grands clubs européens, Koundé ne sera pas lâché par Séville sans le paiement de sa clause libératoire, fixée à 90 millions d'euros.

Enfin, Torres n'est pas vraiment plus abordable puisque Villarreal refuse de négocier et se retranche derrière sa clause libératoire à 50 millions d'euros. Avec l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 et d'autres priorités sur ce mercato, le Real serait bien inspiré de bondir sur l'opportunité Alaba.