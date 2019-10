Inédite est la situation à laquelle fait face le MC Oran. Quatre joueurs de ce club viennent d'être chassés du lieu de leur hébergement, l'hôtel El Mouhadine. Il s'agit de Mellal, Mekkaoui, Feghloul, et Vivian. Pour cause, les frais impayés de leur hébergement s'élèvent à 4 millions de dinars. Cela survient alors que rien ne va plus dans la maison du club phare de l'Ouest. La situation s'est corsée davantage depuis la débâcle inattendue des Hamraouas face au club algérois du Paradou AC (0-1) à domicile. Cette défaite est à l'origine d'une sérieuse crise et de conflits ayant surgi subitement opposant les joueurs Hamia et Mekkaoui au premier responsable du club, Chérif El Ouezzani, après que ce dernier a été plus ou moins tançant en stigmatisant, dans les vestiaires, le joueur Hamia. Ce dernier s'est insurgé, à l'issue de la rencontre, contre son remplacement par le joueur Frifer estimant «injuste» cette décision prise. On ne badine pas avec la discipline. Telle a été la réponse immédiate apportée par le premier responsable du club, CEO. Dans le tas, trois joueurs sont appelés à répondre de leur «insolence» devant le conseil de discipline. Pour les responsables du club, cette traduction des joueurs en question n'est pas un simple fait du hasard. Elle a été motivée des suites d'un constat «réel» faisant état de la nécessité de prendre des mesures nécessairement après que les joueurs en question ont, selon des responsables des Hamraouas, outrepassé leurs «prérogatives» en manquant aux mesures disciplinaires instaurées au sein du groupe. Il s'agit essentiellement de Mekkaoui, Heriat et Hamia contre lesquels Cherif El Ouezzani est, selon ses proches, plus que résolu à aller de l'avant dans leur cas en les traduisant devant l'instance disciplinaire. Cela, explique-t-on, servira de mesure-modèle visant essentiellement la reprise de la situation en main en imposant la discipline dans les rangs. Sur un autre plan, l'équipe technique du Mouloudia désapprouve les décisions récurrentes prises par les responsables en charge de la gestion du championnat. Dans ce sillage, l'on croit dur comme fer que «cette situation ne fait pas le bonheur des joueurs se trouvant dans la majeure partie des temps déconcentrés, ne tenant très souvent pas la bonne conduite dans leur comportement quotidien». «Il y a une sorte de stagnation du niveau des joueurs étant donné que nous jouons pratiquement un seul match en trois semaines», a-t-on déploré expliquant que

«cela nous contraint à fournir des efforts supplémentaires pour asseoir une certaine discipline chez nos joueurs frappés par cette léthargie décidée à nos dépens, d'où le volet disciplinaire à prendre en charge en premier lieu. D'ailleurs, c'est le cas relevé à plus d'un titre ou le club a agir de sorte à préserver la cohésion du groupe en mettant en valeur cette question tout en s'attelant à stopper les écarts disciplinaires de certains de ses joueurs. En tout état de cause, le club d'Oran ira loin en imposant la discipline. Tel est le credo adopté, depuis des lustres, par l'imperturbable CEO, connu pour être d'abord et avant tout le fervent défenseur de la bienséance, clé de la réussite. «La discipline avant tout», ne cesse-t-il de répéter là ou il passe.