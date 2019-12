Les 16es de finale de la coupe d’Algérie de football débuteront jeudi prochain avec le déroulement de quatre rencontres et s’étaleront jusqu’au

27 janvier, selon le programme dévoilé par la FAF sur son site officiel. Les matchs se poursuivront samedi et seront marqués notamment par le choc entre le leader de la Ligue 2, l’O Médéa, et son homologue de la Ligue1 et détenteur du trophée, le CR Belouizdad. L’affiche entre pensionnaires de l’élite, CS Constantine - JS Saoura, constituera l’autre attraction de ce tour. Rappelons que deux matchs restent à disputer pour mettre à jour les 32es de finale. Il s’agit d’AS Aïn M’lila - JS Kabylie et USM Alger - USM Khenchela, fixés au dimanche 5 janvier.