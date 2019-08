La sélection algérienne de natation a décroché quatre médailles d’or lors de la première journée du Championnat arabe des jeunes (garçons et filles) qui se déroule à Rabat, au Maroc (4-7 août). Dans la catégorie des benjamins (12-13 ans), trois médailles d’or ont été décrochées grâce à la nageuse Alaa Hamache au 50m nage libre qui a réalisé un temps de 30.82, Anes Tounsi au 200 m nage libre (2:07.17) et au relais mixte du 4x100m nage libre avec un temps de 4:09.04. Chez les minimes (14-15 ans), la sociétaire du GS Pétroliers, Meriem Khaldi, a brillé en remportant la médaille d’or au 200 m nage libre avec un temps de 2:10.20. L’Algérie prend part au rendez-vous arabe de Rabat avec 31 nageurs dont 15 filles, sous la conduite d’un staff technique composé de six entraîneurs et dirigé par le sélectionneur en chef, Ali Maânsri.