La sélection algérienne d’athlétisme des U18 a remporté quatre médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze) lors de la première journée des Championnats arabes des moins de 18 ans (garçons et filles), qui se disputent à Radès (Tunisie), du 4 au 7 juillet courant. Les deux médailles d’or sont l’œuvre de Abdenour Ameur au 10.000m marche (garçons) et Mélissa Touloum dans l’épreuve du 5.000m marche (filles). Leur compatriote Abderahmane Aloui a remporté la médaille d’argent (10.000 marche), alors que Manar Fadoua Abuser s’est contentée du bronze (5000m marche). Dix (10) finales sont programmées pour cette première journée de compétition.