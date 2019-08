Les nageurs de la sélection algérienne de natation ont remporté quatre nouvelles médailles (1 or, 1 argent, 2 bronze), à l’issue des finales de la 2e journée des épreuves de natation des JA-2019, disputées jeudi à Casablanca. La médaille d’or algérienne a été décrochée par Ramzi Chouchar sur 400m 4 nages avec un chrono (4:23.53), améliorant le record d’Algérie de la spécialité, qui était détenu par Jaouad Syoud (4:24.21) depuis juin 2019. La breloque en argent a été obtenue par Rania Nefsi sur le 400m 4 nages (4:58.55), alors que les deux médailles de bronze ont été l’œuvre de Majda Chebaraka sur le 200m nage libre avec un temps (2:05.51) et le relais féminin au 4x200m nage libre (8:42.75). A la faveur de ces quatre nouvelles médailles, la natation algérienne a récolté

10 médailles au total (3 or, 4 argent, 3 bronze), après deux journées de compétition.