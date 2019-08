Les nageurs de la sélection algérienne de natation ont remporté quatre nouvelles médailles (1 argent, 3 bronze), à l’issue des finales de la 3e journée des épreuves de natation des Jeux africains 2019, disputées vendredi à la piscine olympique du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca (Maroc). La médaille d’argent algérienne a été décrochée par Abdellah Ardjoun sur le 50m dos avec chrono (25.61), améliorant le record national qui était en sa possession (26.10). Les médailles de bronze ont été obtenues par Majda Chebaraka sur le 400m nage libre avec un temps de (4:24.60), le relais mixte 4x100m nage libre avec un chrono (3:39.82) et le relais masculin 4x200m nage libre (7:41.49). A la faveur de ces quatre nouvelles médailles, la natation algérienne a récolté 14 médailles au total (3 or, 5 argent, 6 bronze), après trois journées de compétition. La 4e et dernière journée des épreuves de natation des Jeux africains 2019 se déroulait hier, au moment où on mettait sous presse.