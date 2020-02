En juin dernier, la secrétaire générale de la Fédération internationale de football association (FIFA), Fatma Samoura, a été nommée déléguée générale pour l’Afrique. Elle était chargée de superviser le fonctionnement de la Confédération africaine de football (CAF) durant six mois, à partir du 1er août. Un poste qu’elle cumulera avec celui de secrétaire générale de la FIFA. Fatma Samoura travaillait aux Nations unies avant d’être nommée secrétaire générale de la FIFA, le 13 mai 2016, par le président de l’Instance mondiale du football, Gianni Infantino. Et c’est ainsi que la « politique » a été visiblement «instaurée par la FIFA » au sein de la CAF, déjà bien ébranlée par des accusations de corruption au sein de cette instance continentale. Ainsi, et sous la tutelle de la Sénégalaise, un choix de nationalité bien choisi, un audit doit être mené pour redresser une organisation fragilisée par les soupçons de corruption autour de son président, le Malgache Ahmad Ahmad, et une organisation heurtée de la CAN, qui finalement s’est déroulée en Egypte. Quelques responsables, aussi bien africains qu’européens, ont très mal perçu cette «ingérence» de la FIFA. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, s’est félicité de l’intervention de l’Instance mondiale pour aider la CAF, critiquée de toutes parts depuis plusieurs mois : « Il n’y a pas mieux que la FIFA pour venir voir ce qu’il se passe à l’intérieur de la CAF. » Mais le président de l’UEFA, membre du conseil de la FIFA, le gouvernement du football mondial, ne semble pas être d’accord avec sa désignation. « Je ne peux pas approuver cette proposition à l’heure actuelle », a lancé le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, dans une lettre. « Jamais dans l’histoire de nos institutions, le secrétaire général de la FIFA a été détaché pour prendre le contrôle d’une Confédération, même avec le consentement de cette dernière», a-t-il poursuivi. Et, première véritable critique dès la prise de fonction de la Sénégalaise au Caire : Fatma Samoura vit dans une somptueuse villa dans le très chic quartier du 6 Octobre et bénéficie d’une berline de luxe en location, en plus de ses indemnités. Le tout ponctionné sur les comptes de la CAF ! Une villa dont le loyer annoncé est de 5000 dollars mensuel. Un non-sens pour la Sénégalaise, venue auditer le fonctionnement de la CAF, alors que lors de son installation, la FIFA avait annoncé que la présence de Samoura au Caire ne coûterait rien à la CAF ! Et puis au fil des jours, les spécialistes et observateurs remarquent que depuis l’installation de Samoura au siège du Caire, la direction de la CAF est dépendante de la volonté de la Fédération internationale et de son président Gianni Infantino, ce dernier étant très impliqué dans l’élection d’Ahmad Ahmad. Leurs recommandations sont tout naturellement devenues des ordres. Et la CAF, dont les caisses sont vides et dans le besoin de renouement continu, se trouve désormais contrainte et obligée d’obéir à ce que lui dicte l’Institution mondiale. Et la meilleure preuve est cette fameuse nouvelle compétition du Mondial des clubs, décidée par Infantino qui va accueillir 24 adversaires et non plus

8 comme c’était le cas jusqu’ici. Pas question, donc, de télescopage entre la CAN et cette compétition new-look. Et c’est avec le « sourire malicieux et indicateur de quelques responsables africains», qu’une fois de plus, c’est l’Afrique qui doit se soumettre. Il y a quelques jours, les dates des CAN et du CHAN ont été avancées à janvier au lieu de juin, car la FIFA serait bien gênée que sa « Coupe du monde des clubs » soit compromise ! Quand on privilégié une « Coupe du monde des clubs à une coupe d’Afrique des nations cela veut tout dire. Mais alors, pourquoi les membres de la CAF se taisent ? La réponse est toute simple : « Le président de la CAF, « out » comme l’ensemble de son comité exécutif, qui collectionne les bévues et qui est composé pour l’essentiel d’esprits timorés, enclins à la flatterie, surtout zélés pour plaider une révision à la hausse des indemnités acquises multipliées par deux depuis l’avènement du dirigeant malgache, explique en partie cette complicité. » Jamais la CAF n’a eu une aussi faible administration qui d’ailleurs, a bien joué avec le feu, en décidant d’organiser la CAN de futsal à Laâyoun au cœur du Sahara occidental, que le Maroc revendique comme faisant partie de son territoire. Cette décision est contraire aux statuts et directives de l’ONU et de l’Union africaine et ce, avec la complicité du président de la FIFA et du CIO d’une manière indirecte, dans la mesure où ils sont censés respecter la charte olympique. Ce qui a fait que plusieurs pays ont décidé de boycotter cette CAN, qui était une simple ruse des Marocains qui soutiennent Ahmad Ahmad, avant même qu’il ne soit président de la CAF. Et c’est d’ailleurs avec l’argent des Marocains qu’il a gagné les élections contre le Camerounais Issa Hayatou en 2017. Chose que tout le monde connaît d’ailleurs. Aux dernières nouvelles, le Franco-Malgache, Loic Gérand, assistant personnel d’Ahmad Ahmad, est lâché depuis quelques semaines sur demande de Fatma Samoura. L’homme à tout faire d’Ahmad a rejoint la ville occupée de Laâyoune, où débute la CAN futsal 2020. Il est, pour information, l’ami personnel de Romuald Seillier, patron de la société Tactical Steel, au centre de l’affaire qui porte le nom de l’entreprise française et les deux hommes, tout comme Ahmad Ahmad, restent sous enquête en France, pour des faits présumés de corruption, blanchiment, abus de confiance, recel, faux et usage de faux et association de malfaiteurs, après avoir été entendus par les policiers français. Alors que son mandat de six mois renouvelables de déléguée générale de la FIFA en Afrique a pris fin hier, Samoura refuse de se prononcer sur le prolongement de sa mission au Caire. « Nous avons encore quelques jours devant nous et le Comité exécutif de la CAF se réunira pour délibérer sur la suite de la mission, afin de déterminer si je continue ou non », a-t-elle déclaré en marge de sa visite en Ouganda, où elle inspectait des projets financés par la FIFA. Selon des sources concordantes, il semble que la Sénégalaise ait pris des distances avec son ami et président de la CAF, Ahmad Ahmad, et les membres de son comité exécutif. Elle se dit satisfaite du travail accompli au niveau de la CAF. « Jusqu’à présent, ma mission de six mois s’est déroulée comme prévu, conformément à ce qu’avait annoncé la FIFA et avait commencé par un audit de Price Waterhouse Coopers, qui sera présenté au comité exécutif de la CAF dans quelques jours », a-t-elle précisé. Et de poursuivre : « Je suis très à l’aise avec ce qui a été fait depuis mon arrivée au Caire dans les bureaux du CAF. Je suis très satisfaite du niveau de dévouement et d’engagement du CE dirigé par Ahmad Ahmad pour faire avancer le football africain.» D’autre part, et selon nos informations, la relation Fatma Samoura – Ahmad Ahmad n’est pas au beau fixe. Ce dernier soutenu par une bonne partie de son comité exécutif ne souhaite pas renouveler le mandat de la secrétaire générale de la FIFA. « Nous avons encore quelques jours devant nous et le comité exécutif de la CAF se réunira pour délibérer sur la suite de la mission, afin de déterminer si je continue ou non », a déclaré la Sénégalaise en marge de sa visite en Ouganda. Mais, pour le président de la Fédération royale marocaine de football et 2e vice-président de la CAF, Fouzi Lekjaâ, la collaboration doit être maintenue et renforcée. Le patron du football marocain se fait aussi le porte-parole de ses collègues du COMEX. « Pour moi, je pense que c’est aussi le cas pour les autres membres du comité exécutif, la coopération avec la FIFA doit être maintenue et renforcée», a indiqué le président de la commission des finances de la CAF. Alors que décidera le Comex ? Wait and see...

CAN-2020 de Futsal à Laâyoune occupée

L’île Maurice se retire de la compétition

L’île Maurice s’est retirée de la CAN-2020 de futsal (28 janvier-7 février) qu’organise le Maroc dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune. Invitée à prendre part à cette compétition en remplacement de l’Afrique du Sud, qui a boycotté le tournoi, l’île Maurice a décidé de se retirer de son côté alors qu’elle a pris part au match de la première journée face à la Guinée équatoriale (2-4), selon le site Africa Top Sports. Elle devait affronter jeudi la Libye pour sa deuxième sortie. Située au Sahara occidental occupé, Laâyoune est considéré par l’ONU comme un territoire non autonome sous occupation marocaine. La domiciliation par le Maroc de cette manifestation dans la ville de Laâyoune occupée a suscité une vague d’indignation en Afrique et la position de la Confédération africaine de football (CAF), qui a entériné le déroulement de la CAN-2020 dans la ville sahraouie, a été largement décriée. Le Maroc reste une puissance occupante au Sahara occidental et toutes les résolutions de l’Union africaine (UA) vont dans le sens de la décolonisation des territoires sahraouis. Des gouvernements dans le monde ne reconnaissent pas la souveraineté de cette monarchie sur ce territoire occupé.