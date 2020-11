Mercredi dernier, les fans de Liverpool apprenaient la blessure au genou de Joe Gomez avec la sélection nationale anglaise: «La sélection d'Angleterre a annoncé que Joe Gomez s'était retiré de l'équipe pour les prochains matchs internationaux après s'être blessé au genou à l'entraînement. Le défenseur fera l'objet d'un diagnostic plus approfondi sur la question avec notre équipe médicale.» Elle s'ajoute à une liste déjà bien longue. En effet, la saison de Virgil van Dijk est terminée, l'année de Fabinho et celle de Trent Alexander-Arnold fortement compromise. Des titulaires et des remplaçants, il ne reste donc que le latéral Andrew Robertson et le défenseur central Joël Matip. Mais ce dernier n'a pas été épargné par son physique ces dernières saisons et le pire est à craindre. On se demande donc comment Jürgen Klopp peut finir son année. Pour le moment, il devrait faire confiance à deux jeunes. Nathaniel Phillips (23 ans), qui n'a évolué qu'à deux reprises sur ces deux dernières saisons avec les Reds, et Rhys Williams (19 ans), qui a joué trois matchs de Ligue des Champions (une titularisation) cette saison. À moins qu'une surprise, comme le jeune Français Billy Koumetio, dont nous vous parlions récemment, ne sorte du chapeau du technicien allemand. Cela paraît bien léger quand on sait que les pensionnaires d'Anfield défendent un titre de champion d'Angleterre et espèrent à nouveau bien figurer en Ligue des Champions, compétition dont ils sont sortis victorieux en 2019. Les Reds avaient peut-être flairé le bon coup David Alaba pour cet hiver, mais selon les informations de Sport Bild, le voeu d'Hansi Flick, d'éviter une cession lors de la prochaine trêve hivernale, a été exaucé. Dayot Upamecano (Leipzig), suivi par Manchester United, et Kalidou Koulibaly (Naples), précédemment suivi par Manchester City, pourraient faire partie des pistes. L'ennui, c'est que les prix devraient s'envoler. En effet, tout le monde sait, maintenant que la blessure de Joe Gomez est de longue durée comme l'a confirmé le club, que Liverpool est dans une position très délicate. Toutefois, les Reds pourraient aussi se tourner vers un prêt en attendant des retours. Quoi qu'il en soit, la tâche s'annonce ardue sachant que les matchs vont continuer à s'enchaîner à un rythme fou en attendant l'Euro 2021 dont on se demande bien à quoi vont ressembler les équipes et surtout l'état physique des joueurs.