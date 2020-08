Les relations ne sont plus au beau fixe entre le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal et certains de ses joueurs. La situation se corse de plus en plus à cause des retards accusés dans le versement des salaires de plusieurs joueurs.

Ces derniers, après plusieurs promesses non tenues, ne semblent plus avoir de la patience. Certains d'entre eux sont carrément sortis de l'ombre pour menacer de mettre l'affaire sur la table de la chambre de résolution des litiges (CRL), à l'instar de l'attaquant Toufik Addadi, qui a donné un ultimatum de 15 jours au président de la JSK.

Du coup, il devient évident, par ailleurs, que ce joueur ne compte pas renouveler son contrat. Pour l'instant, Mellal semble temporiser en tentant de calmer le joueur, mais les choses ne sont pas aussi évidentes avec l'absence des salaires. Jusqu'à hier, des sources évoquent des pourparlers entre Addadi et Mellal pour le convaincre de patienter et de rester à la JSK. Ce qui ne semble point acquis, car les choses se sont vraiment envenimées entre les deux parties.

Il n'est pas évident de voir le joueur rester encore une autre saison, tout en menaçant son club de le traîner devant les tribunaux territorialement compétents pour une affaire d'argent. Ce n'est pas uniquement Addadi qui pose le même problème à la JSK mais également son coéquipier Hamza Banouh.

Ce dernier, après une patience de plusieurs mois, a fait savoir publiquement qu'il va saisir la CRL afin de récupérer ses salaires.

C'est le deuxième joueur à mettre la direction kabyle au pied du mur au sujet des salaires. Mellal, lui, tente, vaille que vaille, de convaincre ses joueurs que la question d'argent sera réglée dans les plus brefs délais, tout en expliquant les causes des retards accusés. Toujours sur le plan des relations avec les joueurs, la direction kabyle semble vouloir se débarrasser de Juma pour pouvoir recruter un autre attaquant africain.

En effet, Juma n'a pas donné satisfaction et son transfert pour un autre club est fortement évoqué. Le joueur, il est vrai, n'a marqué aucun but durant les 22 rencon-tres qu'a disputées son équipe, mais, lui, rétorque qu'il n'a pas eu suffisamment de chances de marquer, pour diverses raisons, notamment le manque du temps de jeu.

En tout état de cause, la JSK ne peut pas recruter un autre joueur étranger, car elle a déjà recruté le Libyen Al Tubbal. Ainsi, les problèmes avec les joueurs se posent de jour en jour avec plus d'acuité parce qu'en fait, la direction du club ne parvient pas à les convaincre sur la situation des salaires. Ces derniers, ne voulant plus croire aux arguments de Mellal, tentent de récupérer leur argent par d'autres voies que l'attente et les promesses.

C'est vraisemblablement le plus grand problème que risque de connaître le club kabyle en cette intersaison marquée par des recrutements de jeunes joueurs, tout en maintenant l'idée de jouer les titres.