Programmé initialement pour samedi dernier, le derby algérois entre l’USM Alger et le MC Alger aura lieu aujourd’hui à partir de 17h45 au stade du 5-Juillet et ce, pour le compte du dernier match de la 19e journée du championnat de Ligue 1.

L’enjeu de ce duel des titans, qui suscite toujours l’intérêt des puristes du football, est de taille. D’une part, il y a l’USMA qui tente de renouer avec les victoires après une série noire de matchs sans succès, alors que par contre, le MC Alger, qui reste sur une série de trois succès veut garder cette dynamique des victoires. Aujourd’hui, le MCA partage la 3e place avec l’ES Sétif et le CS Constantine avec 30 points chacun, alors que l’USM Alger se trouve à la 9e place avec un total de 25 points, ceci d’une part. D’autre part, sur le plan « objectif » de chacune des deux équipes, le podium, voire le titre est le seul trophée qui reste aux deux formations pour sauver leur saison. Le président du conseil d’administration du Mouloudia, Abdenacer Almas, a déclaré : « J’ai demandé aux joueurs de gagner ce derby pour les supporters. » Justement, à propos des supporters, les fans des deux clubs sont sur le qui-vive dans la mesure où le boycott par l’USMA de ce derby au match-aller n’a pas du tout été apprécié par les deux camps et en particulier les férus du football, qui veulent vivre la très belle ambiance de ce derby. Pour cela, tout le monde espère que les supporters seront en force dans les tribunes pour animer comme de coutume cette confrontation qui a, de tout temps, drainé la grande foule.

Ensuite, il faut aussi et surtout espérer que les joueurs des deux équipes ainsi que le trio arbitral fournissent ce très beau spectacle tant attendu par les fans des deux équipes pour ne pas dire du football tout court. D’ailleurs, là, il ne faut surtout pas oublier cet autre duel dans ce derby, à savoir celui entre techniciens : Bilal Dziri, d’une part côté usmiste, et Nabil côté mouloudéen. Les deux techniciens se retrouvent, eux qui avaient déjà travaillé ensemble au NAHD (Neghiz entraîneur en chef et Dziri comme adjoint). Reste donc juste ce que les joueurs vont produire sur le terrain aussi bien pour les Rouge et Noir que pour les Vert et Rouge. Dan ce sillage, Neghiz a déclaré : « Je veux un début gagnant. J’ai un groupe au complet et je vous affirme que ce sont les joueurs les plus en forme qui seront sur le terrain. Et j’ai d’ailleurs vraiment hâte de découvrir l’ambiance du grand derby. » De son côté, le coach adjoint de Dziri, Zemiti, annonce : « Nous sommes décidés à réaliser le meilleur résultat possible. Le report nous a permis de bien préparer ce derby et, à présent, nous sommes prêts pour ce rendez-vous et nous donnerons le maximum pour être à la hauteur et honorer les couleurs. » Côté motivation des joueurs, chaque partie a sa manière de le faire. Du côté de l’USM Alger, il n’y a que les finances qui ont déjà fait défaut depuis plusieurs mois, et c’est ce volet qui demeure la meilleure manière de booster les joueurs. Aux dernières nouvelles, la direction du club vient de verser deux mois de salaires, il y a quelques jours de cela. De plus, le P-DG de Serport, Achour Djelloul, était attendu hier soir pour une réunion avec les joueurs pour justement les motiver encore plus. Par contre, le président du MCA, Almas, s’est déjà réuni avec ses joueurs à qui, il a d’ailleurs demandé de gagner le match pour les supporters. Quant à une quelconque prime pour encourager les joueurs en cas de victoire, le président du conseil d’administration des Vert et Rouge a précisé : « Lors de la dernière réunion, les joueurs m’ont réclamé les primes. Je les ai rassurés que chacun touchera sa prime jusqu’au dernier centime. Je peux vous dire qu’après le derby, ils vont toucher une partie de la prime et j’espère qu’ils ne vont pas nous décevoir », a conclu le président Almas. Place donc au langage du terrain !