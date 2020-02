Il avait terminé l’année 2019 par cinq buts marqués en l’espace de deux semaines, dont quelques prestations très séduisantes à l’occasion de la Coupe du monde des clubs. On pensait alors Baghdad Bounedjah en pleine bourre et parti pour attaquer 2020 en fanfare. Malheureusement, le buteur des Verts s’est un peu endormi depuis. Ses statistiques sont en baisse ces dernières semaines, et le natif d’Oran se disperse aussi à travers des démarches personnelles intempestives et qui lui coûtent cher. Sur le terrain, force est de reconnaître que le champion d’Afrique n’est pas au mieux en ce moment. Depuis le début de la nouvelle année, avec sa formation d’Al-Sadd, il a disputé huit rencontres, et il n’a trouvé la faille que dans deux de ses matchs.

En outre, il reste sur quatre parties sans la moindre réalisation réussie. Depuis qu’il s’est installé au Qatar en 2015, c’est la première fois qu’il traverse un passage à vide aussi long. Ce déclin en terme de rentabilité intervient quelque temps après un dérapage verbal. Ce qui suggère un problème plus profond pour le Fennec. Bounedjah est connu pour être quelqu’un de sanguin. Mais, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, ses coups de colère étaient maîtrisés et se sont limités au rectangle vert, et dans le feu de l’action. En octobre dernier, il a aussi fauté en dehors, en critiquant sévèrement l’arbitre d’un match de Ligue des Champions asiatique.

Une attitude qui lui a coûté une suspension de deux mois de toutes compétitions continentales avec son club. Cela signifie qu’il ratera deux matchs de groupe face à Al-Aïn (EAU). Il est possible que Bounedjah ait été perturbé par cet épisode, auquel ses difficultés récentes ne seraient que la conséquence d’une concentration moindre à cause d’un moral touché. Mais cette hypothèse tient difficilement debout, car il a justement performé en décembre pour ensuite s’éteindre progressivement. Il y a donc lieu de chercher ailleurs les causes de ce déclin ponctuel. Objectivement, Bounedjah n’a aucune raison valable de se disperser ou de douter. On aurait pu parler d’un « spleen » en cette longue période sans rassemblement international, mais là aussi l’explication est caduque, vu que l’année dernière, à pareille époque, il avait claqué 17 buts en 11 rencontres, entre le match de l’EN face au Togo (novembre 2018) et celui contre la Tunisie (mars 2019).

La dernière hypothèse qui pourrait être avancée pour expliquer (à défaut de justifier) le chemin de croix de l’international algérien c’est le fait qu’il soit blasé par sa situation. A 28 ans, il a peut-être manqué l’une des dernières opportunités de s’exiler ailleurs et de découvrir un championnat plus relevé que celui du Qatar, et il se peut que cette tournure ait influé sur ce moral. Il ne s’agit, là, que de supputations, mais chaque sortie ratée de l’intéressé les nourrit.