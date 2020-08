Saïd Benrahma et Brentford ratent la promotion en Premier League. Ils ont perdu (1-2) contre Fulham en finale des play-offs mardi au stade Wembley. Fulham retrouve la première division, un an après leur relégation en Championship. Dommage pour l'international algérien qui a presque tout cassé cette saison 2019-2020. L'ailier a inscrit 17 buts et 8 passes décisives en 39 apparitions en championnat cette saison. Il a obtenu 10 buts et 14 passes en 29 matchs la saison dernière. N'ayant pas réussi à monter en Premier League, Brentford devra désormais se battre pour garder son précieux joueur. Alors que pour les fans de Chelsea, Benrahma serait un idéal remplaçant de Willian. Du coup, les supporters espèrent qu'un transfert puisse être effectué les semaines à venir. Arsenal, Aston Villa, Leeds United et Leicester sont les autres clubs qui s'intéressent à l'ailier algérien.