Ce serait un coup fatal au moral des joueurs de la JS Kabylie, mais surtout pour la notoriété du club, si le départ de l'entraîneur Youcef Bouzidi, évoqué avec insistance par la rumeur venait à se confirmer. Ce dernier, qui a affirmé qu'il est prêt à prendre ses valises, a été contraint de réagir alors que la direction du club garde le silence et fait profil bas devant les fake news. Sur les réseaux sociaux, les supporters ont pris en main de défendre Bouzidi à la place de la communication officielle du club qui montre encore une fois son inefficacité. En effet, les fake news relayées, par mégarde, par la réponse de Bouzidi s'est répandue comme une traînée de poudre. Hier, les réseaux sociaux bouillonnaient de colère contre la direction du club. Beaucoup de supporters considéraient que le silence de Mellal est une manière de cautionner ce que rapporte la rumeur et surtout de livrer en pâture son entraîneur. Ces derniers ont exprimé leur étonnement de voir la direction kabyle se complaire dans le silence, elle qui était si prompte à répondre au moindre bruit et à accuser de complotisme toute voix discordante. Cependant, l'unanimité était acquise parmi les supporters sur l'apport positif de Bouzidi. Pour beaucoup, le coach a pu en l'espace de trois semaines de travail «réinventer» la JSK. Le retour des bons résultats a semé la joie parmi les amoureux du club kabyle qui ont fini par croire enfin en la capacité des Canaris à gagner des titres. Hier, sur les réseaux sociaux, le ton était plutôt à la peur de voir ce rêve s'éloigner encore une autre fois. De leur côté, beaucoup de supporters ont tenu à exprimer leur colère face à l'attitude de Cherif Mellal qui garde le silence face à ces informations malgré leur impact catastrophique sur le moral de ses troupes. Hélas, sans une communication efficace, réactive et capable d'informer à temps, le club kabyle retombe dans l'instabilité. C'est d'une gravité sidérante, de l'avis de tous les supporters, de voir la JSK consommer deux entraîneurs en cinq journées de championnat. C'est un record de plongée dans le gouffre de l'amateurisme. Pour les supporters, la venue d'un entraîneur français, Denis Lavagne, ne change rien à la donne car le travail de Youcef Bouzidi est unanimement salué. Ce qui est regrettable également pour les amoureux du club kabyle est que ces rumeurs interviennent à la veille d'un match important pour le parcours de la JSK en coupe de la confédération africaine de football. En effet, c'est après-demain mardi 5 janvier que les Canaris accueilleront à Tizi Ouzou l'équipe nigérienne de l'US Gendarmerie nationale dans un match aller comptant pour le premier tour de la coupe de la confédération africaine de football (CAF). Le match aller a vu les Canaris prendre le dessus sur leur adversaire sur son terrain à Niamey... sous la direction de Bouzidi.