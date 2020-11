Jeudi, le coup d'envoi du tournoi Smaïl-Khabatou a été donné au stade Ahmed-Falek de Hydra. Le NA Hussein-Dey et le MC Alger se sont qualifiés pour la finale au détriment, respectivement, de la JS Kabylie et du Paradou AC, sur le même score (2-1). Cette finale aura lieu aujourd'hui sur ce même stade. En dépit de l'aspect technico-tactique, les observateurs avaient un oeil sur le volet sanitaire et l'application du protocole mis en place pour la conjoncture. Les organisateurs et les membres des clubs participant affirment, à l'unanimité que «tout a été respecté à la lettre» et que «rien n'a été laissé au hasard». Mais force est de constater qu'il y a eu bel et bien un dysfonctionnement, ce qui donne lieu à des questions sur les aptitudes des clubs, à l'entame de la compétition, à appliquer ce protocole sanitaire établi par le Centre national de médecine sportive (Cnms), et qui concerne, faut-il le préciser, les matchs amicaux et officiels. Dans ce document, il est mentionné qu'«une rencontre est ajournée en cas de positivité de trois joueurs ou plus». Or, avant le coup d'envoi de ce tournoi, trois joueurs du MCA ont été testés positifs, à savoir Lamara, Harrag et Bourdim. Au NAHD, les cas de Bouziane, Benayad, Bennai et Ferrah ont été confirmés. Malgré cela, les matchs ont eu lieu et le tournoi se poursuivra encore avec la finale et le match de classement. Pis encore, alors qu'il est strictement interdit de voir les matchs (amicaux ou officiels) ils se jouent en présence du public, tout le monde aura constaté que certaines personnes ont pris place sur les gradins du stade d'Hydra. Tout cela s'est passé sous l'oeil attentif du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, qui était sur place. Où allons-nous à ce rythme? «La situation sanitaire n'est pas reluisante, très préoccupante même à telle enseigne que les pouvoirs publics ont pris des mesures pour endiguer la progression exponentielle du virus. Nous aimons le football, qui est notre sport favori, le problème est qu'on ne peut pas prévoir ce qu'il va se passer d'ici le 28 novembre. Les hôpitaux sont saturés où des personnes sont dans un état grave. Si la situation n'évolue pas positivement, la compétition ne pourra pas débuter», a indiqué le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie du nouveau coronavirus. Il ajoute qu'«il faut avoir le courage de prévoir toute situation, on ne peut pas revenir à une normalité s'il y a un nouveau confinement». «Il ya une deuxième vague qui nous submerge, qui reste très inquiétante. Nous ne pouvons pas concevoir un jeu alors que la situation est alarmante, Nous devons être conscients. Pour le moment, la date de la reprise a été arrêtée, mais nous devons attendre que les choses évoluent dans le bon sens pour nous prononcer pour le début de la compétition»», a-t-il conclu. Au train où vont les choses, l'on se dirige droit vers des horizons obscurs, sachant que plusieurs autres clubs sont touchés par le Covid-19, à l'image de l'AS Aïn M'lila, qui s'entraîne actuellement avec 11 joueurs seulement. Le reste du groupe est testé positif. Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football se réunira le 19 du mois courant en session ordinaire. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que des décisions soient prises dans ce sens, sachant que cela dépasse les prérogatives de l'instance fédérale.