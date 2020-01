Succédant à Achour Betrouni à la tête du conseil d'administration du MC Alger, Abdenacer Almas compte bien réussir là où son prédécesseur a échoué. D'aucuns ont remarqué et surtout suivi les péripéties de Betrouni, ainsi que le directeur sportif, Fouad Sakhri, alors que le Mouloudia est plombé par les problèmes financiers. Ce qui a poussé un bon nombre de joueurs de l'équipe à changer d'air. Ils sont surtout intéressés par les pays du Golfe ou, à défaut, la Tunisie, actuelle destination privilégiée des joueurs algériens. Le comble dans cette histoire financière, a été le limogeage du coach Bernard Casoni.

Le 11 décembre dernier, Sakhri a annoncé que «Casoni a été démis de ses fonctions, au même titre que son adjoint Hakim Malek et le préparateur physique Thomas Sébastien Gornouec».

«Le limogeage a été notifié en présence d'un huissier de justice dans les règles de l'art, et comme le stipulent les règlements en vigueur. Maintenant, la direction devra trouver un accord avec Casoni pour la résiliation de son contrat», avait affirmé Sakhri. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la décision de Sakhri est intervenue 48 heures après celle prise par Betrouni de renouveler sa confiance à Casoni «jusqu'à la fin de la phase aller». «Un bilan sera dressé sur le parcours de l'équipe et on décidera ensuite de l'avenir du technicien français et son staff technique», avait-il déclaré. Se considérant comme le premier responsable sportif du club, Sakhri a estimé que ce genre de décisions n'étaient pas du ressort du CA. «On ne pouvait pas garder Casoni encore plus longtemps, il a échoué dans sa mission, chose qui m'a poussé à le limoger. Je suis là en tant que responsable sportif de l'équipe, alors que le rôle d'un conseil d'administration est de gérer les affaires sur le plan financier et administratif», a-t-il précisé. La phrase clé est bien lâchée: «le rôle d'un conseil d'administration est de gérer les affaires sur le plan financier et administratif...». Les raisons qui ont poussé Betrouni à refuser de limoger Casoni sont au moins deux très solides: d'abord garder la stabilité de l'équipe puisque le coach français a bien préparé ses joueurs et les connaît parfaitement. Il ne restait qu'à faire un recrutement suivant son plan de travail. Ensuite et surtout, parce que le limogeage de Casoni ferait perdre beaucoup d'argent au club. Ce que aussi bien les anciens joueurs du MCA que les anciens dirigeants du club ont fait remarquer au moment où la Sonatrach, actionnaire majoritaire, observait un mutisme total. Ce qui est remarquable aujourd'hui c'est que la Sonatrach vient juste de débloquer20 milliards de centimes pour que le nouveau président du conseil d'administration, Almas, puisse bien entamer son travail à l'aise en attendant le budget. Or, des fans et d'anciens dirigeants du MCA, dont l'ex-président de la section football, le premier juste après la reforme, Chaâbane Lounas, se déclarent «étonnés» de voir cet argent débloqué aujourd'hui et pas lorsque Betrouni était en poste. D'ailleurs, Lounas ne cessait de demander de garder la stabilité de l'équipe en maintenant Casoni à la barre technique. Et c'est apparemment ce que le nouveau président du CA est en passe de mettre en pratique. Ce qui est très bon pour le Mouloudia qui, en dépit de tous les problèmes, aussi bien sur le plan administratif que financier, se trouve à la 2e place du classement de la Ligue 1, qualifié en coupe d'Algérie et toujours en course en coupe arabe. Et quelle serait la position du MCA si ces problèmes n'avaient pas entravé le parcours effectué par les joueurs et leur coach Casoni? Entre-temps, certaines sources parlent d'un contact avec le coach Hubert Velud et un autre du cru.