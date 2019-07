Le sélectionneur de la Tunisie, le Français Alain Giresse a indiqué dans une conférence de presse tenue hier matin, qu’il n’a pas décidé quel gardien il alignera face à la Mauritanie lors du 3e match de poule des Aigles de Carthage ce soir à 20h. Giresse a souligné que le poste du gardien est sensible et que les erreurs commises lors des deux premiers matchs ne doivent pas se produire face à la Mauritanie. Le technicien français a affirmé que les Aigles ont de fortes de chances de gagner et que le match ne sera pas facile vu la pression qui pèse sur les joueurs après les deux matchs concédés face à l’Angola et le Mali, sur le même score (1-1). Il a ajouté que ses joueurs se sont bien préparés physiquement et mentalement pour cette rencontre décisive. Par ailleurs, Giresse a indiqué lors de cette conférence de presse qu’il n’a pas aligné l’ailier Bassem Srarfi lors des deux premiers matchs « pour des raisons purement techniques ». Giresse a souligné que Srarfi n’est pas un cas particulier et que l’ailier de l’OGC Nice fait partie des joueurs qui attendent leur chance dans cette CAN. Sur un autre plan, il a déclaré que le staff médical a engagé une course contre la montre pour rétablir complètement Ferjani Sassi qui devra remplacer Ghaylane Chaâlali, suspendu. Selon lui, Sassi n’a pas encore retrouvé la totalité de ses moyens mais il serait au top en cas de qualification aux tours prochains.