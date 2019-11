Pour mieux comprendre, il est très important de rappeler que samedi dernier, le président Le Graêt a déclaré, entre autres, au micro de RMC Sport :

« Karim Benzema est un très bon joueur, je n’ai jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre au Real Madrid qu’il est un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l’aventure équipe de France est terminée. » Ce qui met fin définitivement à un éventuel retour de KB9 sous le maillot de l’équipe de France.

Et Karim Benzema n’a pas attendu bien longtemps pour réagir, puisque l’attaquant français a répondu sur Twitter en ces termes : « Noël, je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. » Il y a eu tellement de réactions aussi bien des responsables français, ancien joueurs, dirigeants etc., mais aussi des citoyens et férus du football. Et en résumé, la question principale était de savoir si Benzema pourrait réellement jouer pour un autre pays, dont l’Algérie?

Les Algériens se sont donnés à cœur joie à des spéculations sur le sujet avant que le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi ne donne son avis… La première réponse « juridique » se trouve du côté de la FIFA. L’article 5 du règlement d’application des statuts de la FIFA stipule qu’au cas où un joueur prendrait part à un match avec la sélection A d’un pays il ne pourrait être aligné en match international sous d’autres couleurs. Or, il se trouve que l’article 8.2 du règlement de l’institution qui régit le football mondial ouvre une possibilité à Benzema. Ledit article stipule qu’« un joueur qui, suite à une décision d’une autorité étatique, perd définitivement, sans son consentement et contre sa volonté, la nationalité du pays avec lequel il a disputé une rencontre internationale, pourra demander une autorisation pour jouer avec une autre fédération dont il possède ou possédera la nationalité ». Mieux encore, l’article 8.3, indique qu’il pourrait solliciter un « transfert » et ainsi pouvoir défendre les couleurs d’un autre pays. Mais il faut convenir que cette possibilité est loin de se réaliser, car une telle décision ne pourrait se prendre d’une manière aussi simple que cela puisse paraître. Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a vite apporté son élément de réponse pour couper court à une possibilité de voir Benzema avec les Verts en ces termes : « Pour l’instant, j’ai en place Bounedjah, Slimani, Delort et Soudani, qui sont très bien avec nous et qui me donnent entièrement satisfaction, je suis très content des joueurs que j’ai. » Voilà, donc, ce qui mérite d’être clair.

Et c’est ainsi qu’on s’est posé la question de savoir quel impact cette « affaire Benzema » pourrait avoir sur les binationaux ? On pense, entre autres, aux derniers joueurs cités par les médias, à savoir Aït Nouri, Aouar, Adli et Larouci. Il est d’importance capitale, là, de rappeler que Belmadi avait déjà abordé le sujet de ces joueurs. En effet, au mois d’octobre dernier, et en conférence de presse avant les matchs amicaux face à la RD Congo et à la Colombie, le sélectionneur algérien a fait, d’abord, remarquer que « J’entends beaucoup parler de Houssem Aouar et il faut qu’on mette les choses au clair ». Avant d’indiquer : « Aouar est un joueur de l’Equipe de France, même si il n’a pas encore joué avec les A et qu’il reste sélectionnable. » Et là, Belmadi a tenu à rappeler en formulant la question suivante : « Si on remonte historiquement, mis à part les joueurs du FLN, citez-moi un joueur qui a quitté l’équipe de France pour rejoindre celle d’Algérie ? » Et d’ajouter : « Ce serait une première. Il y a une possibilité, pourquoi pas...». D’autre part, Belmadi a également évoqué les cas d’Adli ou Ait-Nouri, en déclarant : « Les joueurs cités savent très bien qu’on est intéressés par leurs profils, ce sont des Algériens mais est-ce qu’ils ont montré une envie de portier le maillot algérien ? Est-ce que l’un deux a indiqué qu’il veut jouer pour les Verts ? Vous pouvez leur poser la question et si l’un d’eux déclare qu’il veut jouer pour l’Algérie on va les appeler. » Enfin et au sujet du jeune Yasser Larouci (18 ans), le sélectionneur national explique : « Il joue en équipe réserve de Liverpool, je lui souhaite de devenir un grand joueur, mais ayez un peu de respect pour la sélection ! » Ceci dit, la vraie réponse à la question de savoir quel impact l’affaire Benzema pourrait avoir sur les binationaux, on répondra que tout est relatif. Car, cela dépendra surtout des joueurs concernés eux-mêmes et de leur envie ou pas de joueur sous les couleurs de la sélection algérienne ou pas. C’est aussi simple que ça.