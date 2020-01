Un coup dur pour le FC Barcelone. Le club catalan sera privé de son seul avant-centre de métier, Luis Suarez, pendant quatre mois. Un véritable casse-tête pour Quique Setien qui devra trouver des solutions pour redynamiser son attaque. En effet, le nouvel entraîneur du FC Barcelone devra se creuser les méninges pour composer son secteur offensif pour la suite de la saison. À moins que les dirigeants catalans décident de recruter un nouvel attaquant cet hiver. Et le message de Quique Setien a été entendu par sa direction. Le FC Barcelone souhaite recruter un avant-centre. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone a été clair sur ce dossier. Il a confié que

« c’est un sujet sur lequel la direction sportive devra se pencher » et que « nous considérons l’option de prendre un numéro 9 cet hiver ». Voilà donc qui est clair. Le FC Barcelone aimerait attirer un nouvel attaquant durant cet hiver. Reste à savoir qui sera l’heureux élu. Pour l’heure, plusieurs noms circulent dans la presse locale. Ce renfort offensif tant attendu au Barça pourrait être Pierre-Emerick Aubameyang. Le profil du buteur d’Arsenal plairait beaucoup aux dirigeants catalans. Un intérêt qui ne date pas d’aujourd’hui. Le buteur gabonais est suivi par le Barça depuis de longues dates. Mais ce dossier s’annonce très compliqué pour les Barcelonais. Car les Gunners n’ont pas l’intention de se séparer de leur attaquant en plein milieu de saison. Les Catalans seraient également sur les traces de Rodrigo Moreno, l’attaquant de Valence CF. Mais reste à savoir si l’Espagnol serait prêt à rejoindre la Catalogne cet hiver.

Milan AC

Fin de carrière pour Kevin Constant

Kevin Constant a décidé d’annoncer, mardi sur son compte Instagram, la fin de sa carrière après 13 années dans le monde professionnel. Il avait commencé en 2006 à Toulouse, a connu l’AC Milan et a fini sa carrière au Tractor Sazi, en Iran. Le latéral gauche a connu 23 sélections avec l’équipe de Guinée. « Pour des raisons personnelles, j’ai pris la décision d’arrêter officiellement ma carrière de footballeur professionnel. C’est la décision la plus difficile de ma vie et c’est avec beaucoup de tristesse que je dis adieu au football », peut-on ainsi lire de la part du désormais ex-joueur de 32 ans.

Chelsea

Lampard n’est pas très chaud pour recruter

L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, s’est confié sur le mercato hivernal du club londonien. Après le nul concédé par les Blues contre Arsenal (2-2), le coach anglais a clairement refroidi la venue de nouveaux joueurs d’ici l’épilogue du mercato. « Je sais où nous devons nous renforcer. Ce ne sera pas seulement en janvier, c’est une fenêtre à court terme pour nous. Cette saison nous a donné quelques réponses sur le terrain où nous devons nous améliorer. Mais ce n’est pas tant pour cette fenêtre. » Si son interdiction de recrutement a été levée pour cet hiver, Chelsea n’a pour le moment attiré aucun joueur.

Juventus

Le Bayern veut Douglas Costa

Le Bayern devrait recruter quelques joueurs lors de ce mercato hivernal. L’arrivée en prêt d’Alvaro Odriozola devrait être officialisée dans les prochaines heures, le latéral droit étant en perte de vitesse du côté du Real Madrid. Un autre international pourrait également débarquer en Bavière avant le 31 janvier. En effet, selon le journaliste allemand Christian Falk, Douglas Costa serait ciblé par le Bayern. L’ailier brésilien n’est pas un titulaire à part entière à la Juventus et joue très peu cette saison. Un accord semble donc possible à trouver. Ce serait un retour aux sources pour Douglas Costa, qui a déjà porté le maillot du Bayern entre 2015 et 2017.

Real Madrid

Zidane contraint d’oublier Pogba

L’été dernier, le Real Madrid a beaucoup dépensé pour renforcer l’effectif de Zinedine Zidane… mais il manquait la cerise sur le gâteau. Le Français souhaitait en effet absolument avoir Paul Pogba, qui avait publiquement ouvert la porte à un départ de Manchester United. Le président Florentino Pérez ne partageait pas les idées de son entraîneur, puisqu’il a tenté le coup pour Christian Eriksen ou encore Fabian Ruiz du Napoli. Est-ce qu’il y a encore un espoir de voir Paul Pogba rejoindre Zinedine Zidane à Madrid, un jour ? D’après les informations de Tuttosport, non. Le quotidien explique que le Real Madrid a bouclé l’arrivée de Donny van de Beek en provenance de l’Ajax Amsterdam et qu’il ne manquerait plus que l’officialisation. Avec cette arrivée, les portes de la Casa Blanca se referment pour Paul Pogba, qui est toutefois toujours suivi par la Juventus.

Tottenham

Rose, Mourinho dément un souci

Comme rapporté par plusieurs médias, dont le Daily Mail, une altercation a eu lieu entre l’entraîneur de Tottenham José Mourinho et le latéral gauche Danny Rose (29 ans, 12 matchs en Premier League cette saison). Mais présent en conférence de presse, le technicien portugais a démenti cette information. « Un problème entre lui et moi ? Non. Les relations avec mes joueurs sont excellentes et j’aime vraiment travailler avec ce groupe. Et la raison pour laquelle il n’a pas été retenu pour affronter Middlesbrough était de donner du temps de jeu à Ryan Sessegnon... Et parce que la performance de Rose contre Liverpool n’était pas phénoménale », a expliqué le Special One.

FC Séville

Chicharito rejoint Los Angeles

Javier Hernandez est en passe de quitter l’Europe pour retourner sur le sol nord-américain. L’ancien joueur du Real Madrid devrait s’engager dans les prochaines heures avec le Los Angeles Galaxy, où il remplacera numériquement Zlatan Ibrahimovic. La franchise américaine s’est résolue à payer les 9 millions d’euros (plus de 3 millions d’euros de bonus) demandés par le FC Séville pour son joueur aztèque. Les autres détails de ce deal n’ont pas filtré, mais il se murmure que Chicharito va devenir le joueur le mieux payé de la Major League Soccer. A Los Angeles, il essayera de faire oublier son compatriote Giovani Dos Santos, passé par ce club entre 2015 et 2018. Chicharito, qui compte 109 capes avec son pays, devrait être d’un grand apport à sa nouvelle formation, lui qui a joué dans trois grands championnats européens, avec plus de 350 matchs à son compteur.